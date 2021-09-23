ФСБ раскрыла подробности задержания террористического сообщества на Урале

Задержанные в Екатеринбурге члены ячейки религиозных экстремистов готовились к проведению террористических актов в Свердловской области, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

«Находясь под постоянным вербовочным воздействием, трое иностранцев присоединились к террористическому сообществу и приняли на себя обязанности по совершению на Среднем Урале террористических актов. Совершить их они готовились путем взрывов и вооруженных нападений на граждан Российской Федерации с использованием холодного оружия», – пояснили «Ura.ru» в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что общество организовали два уроженца одной из стран Центрально-Азиатского региона. Они проводили систематическую пропаганду идей терроризма среди соотечественников с мая по сентябрь 2021 года.

Отмечается, что из 15 задержанных религиозных экстремистов 10 будут выдворены из России, против остальных пятерых возбуждены уголовные дела по пяти статьям: 205.1 («Содействие террористической деятельности»), 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»), 205.4 («Организация террористического сообщества и участие в нем»), 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»), 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств») УК РФ.

В среду в ЦОС ФСБ сообщили, что в Екатеринбурге задержали группу выходцев из Центральной Азии, они склоняли трудовых мигрантов к террористической деятельности. У задержанных изъяли три килограмма взрывчатки.