Водителей прекратили штрафовать за превышение средней скорости

ГИБДД прекратила штрафовать водителей за превышение средней скорости: изменения заметили в ряде регионов, в том числе в Москве. Практика существовала с 2013 года и вызывала много критики со стороны автовладельцев, так как понятия «средняя скорость» не содержат ПДД.

В соцсетях появилась информация со ссылкой на различные документы, из которых следует, что ГИБДД в регионах теперь не штрафует граждан за превышение средней скорости. О том, что постановления больше не выносятся, стало известно из ответа Генпрокуратуры президенту Московской коллегии правовой защиты автовладельцев Виктору Травину, который жаловался на незаконность этой практики. Ведомство в письме ссылалось на информацию из Госавтоинспекции, передает «Коммерсант».

Из официального комментария ГУОБДД МВД следует: практика штрафов за нарушение средней скорости действительно прекращена.

«Используемые в настоящее время Госавтоинспекцией формы федерального статистического наблюдения не содержат сведений по делам о правонарушениях по статье 12.9 КоАП на протяженном участке дороги, зафиксированных в автоматическом режиме», – сообщили в ГУОБДД МВД.

При этом насколько давно полиция перестала преследовать за это нарушение и по какой причине, в МВД не поясняют. В Москве подобные штрафы не выносятся с августа, в Подмосковье – с мая-июня.

Технология измерения средней скорости применяется на дорогах РФ с 2013 года: сначала фиксирует время проезда первая камера, затем, через определенный отрезок пути, – вторая, иногда используется каскад из нескольких комплексов. Вычисляется среднюю скорость на участке, выносится штраф.

По такому алгоритму до недавних поработало около 1 тыс. дорожных комплексов в стране. В зависимости от того, насколько превышен лимит, водитель может быть наказан на сумму от 500 до 5 тыс. рублей.

При этом все эти годы не прекращались споры о законности штрафов – в частности, из-за отсутствия самого понятия «средняя скорость» в ПДД. Некоторые депутаты пытались запретить такую практику поправками к КоАП, но законопроект не приняли. Вместе с тем в ряде регионов многим водителям удавалось отменять штрафы за среднюю скорость в судах.

В апреле 2021 года вице-премьер Марат Хуснуллин поручил МВД, Минтрансу и Минюсту «проработать» и внести в правительство «предложения по законодательному закреплению ответственности» за превышение средней скорости. Содержание этих предложений неизвестно. Предположительно, речь идет о поправках к КоАП, однако непонятно, в действующую редакцию или в новый кодекс, который Минюст готовит с 2020 года.

Травин поддержал решение МВД, указав, что, согласно ранее изложенной позиции Верховного суда, правонарушение должно характеризоваться в том числе местом и временем его совершения: эти данные должны включаться в материалы с автоматических камер. Эксперт обратил внимание, что правонарушение, предусмотренное действующей ст. 12.9 КоАП РФ («Превышение скорости»), не является длящимся, поэтому в постановлении должно содержаться точное время.

Практика вынесения постановлений с двух камер осложняет и определение территориальной подсудности рассмотрения жалоб на штрафы ГИБДД: участок дороги между комплексами может относиться к юрисдикции разных судов.

Эксперт по системам фотовидеофиксации Григорий Шухман заявил, что с технической точки зрения измерение средней скорости является корректным, если «учитывать погрешности и утверждать комплексы в качестве средств измерения».

«Так называемая мгновенная скорость по факту является усредненной из нескольких в случае радарных измерений и точно такой же расчетной средней в случае измерения оптическим способом. С правовой же точки зрения главный вопрос – о месте и времени совершения нарушения, а также о том, допустимо ли измерять среднюю скорость на участках с несколькими разными ограничениями скорости», – сказал эксперт.

Ранее глава ГИБДД выступил категорически против снижения скорости в городах до 30 км/ч.