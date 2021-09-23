 

Делирий оказался распространенным осложнением при тяжелом COVID-19

23.09.2021, 9:54, Разное
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Специалисты больницы Мичиганского университета изучили медицинские карты 150 человек, госпитализированных с коронавирусом в отделение интенсивной терапии во время первой волны COVID-19 весной 2020 года. Исследователи также провели телефонные опросы всех пациентов, чтобы определить факторы, которые влияют на развитие у тяжелых больных делирия — временного помутнения рассудка, при котором человек не может осознавать происходящее, иногда с бредом и галлюцинациями.

В этой выборке делирий пережили 73% пациентов. В основном это были люди с сопутствующими заболеваниями, такими как сахарный диабет и гипертония. Кроме того, у них были значительно повышены воспалительные маркеры. По мнению ученых, временное помешательство могли вызвать воспалительные процессы в мозге из-за инфекции, нехватка кислорода, инсульт и тромбоз.

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Авторы исследования обнаружили, что пациенты с делирием гораздо чаще и в более высоких дозах по сравнению с другими больными получали седативные средства. В реанимациях эти препараты обычно применяют при подключении больного к аппарату искусственной вентиляции легких, но пациентам с помутнением рассудка и бредом они требовались для облегчения состояния.

Исследование также показало, что тяжелые когнитивные нарушения могут сохраняться даже после выписки из больницы. Почти у трети больных сохранялся делирий, а 40% из них нуждались в квалифицированном уходе. Опрос родственников пациентов показал, что примерно у четверти сохранялись довольно продолжительное время, у некоторых — месяцами. Все это может значительно затруднить процесс выздоровления, считают ученые.

«В целом, это исследование подчеркивает еще одну причину важности вакцинации. У пациентов могут возникнуть долгосрочные неврологические осложнения, о которых, возможно, мы не говорим так много, как следовало бы», — заключили авторы исследования.



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