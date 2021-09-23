Площадь льдов в Арктике достигла годового минимума

В Арктике уровень льда за последнее время достиг минимума. Ученые после завершения очередной исследовательской миссии отметили рекордное снижение показателя.

За последние 10 лет уровень арктического льда упал на 13% по сравнению с 1979 годом. В целом его толщина в Баренцевом море снизилась на 90%. По мнению исследователей, процесс ускорится из-за резкого сокращения поступления арктического льда в иные бассейны. В результате есть риск учащения экстремальных наводнений и изменения в жизни подводного мира.

Авторы исследования привели в пример наводнение в Венеции, которое произошло два года назад. В Северном море такие изменения привели к уменьшению численности морских обитателей.

Статистика показывает, что с 1993 по 2019 год со скоростью 0,015 градуса в год увеличилась температура моря. По словам авторов исследования, необходимо использовать усовершенствованные инструменты и технологии мониторинга, которые используются для прогнозирования и отслеживания главных изменений, происходящих в океане.

Источник: lenta.ru