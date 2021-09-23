 

Комитет Конгресса США рекомендовал ввести санкции против Усманова, Дерипаски, Сечина и еще 32 россиян по делу Навального

23.09.2021, 9:34, Новости дня
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“Поправка к закону о национальной обороне, которая обязывает администрацию оценить всех клептократов, нарушителей прав Навального на предмет санкций – и указывает имя каждого из них – была утверждена комитетом”, – говорится в сообщении Массаро.

NEW: @KleptoCaucus @RepMalinowski @RepJohnCurtis national defense bill amendment forcing admin to evaluate all Navalny 35 human rights abusers and kleptocrats for sanctions – and naming every one of them – has been APPROVED by Rules Committee. And that’s not all! * pic.twitter.com/tKJOB28qyH

— Paul Massaro (@apmassaro3) September 22, 2021

В предварительный санкционный список вошли олигархи Роман Абрамович, Алишер Усманов и Олег Дерипаска, председатель “Газпрома” Алексей Миллер, глава “Роснефти” Игорь Сечин, гендиректор “Первого канала” Константин Эрнст, главред Russia Today Маргарита Симоньян, ведущий “России-1” Владимир Соловьев, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, директор ФСБ Александр Бортников, директор Росгвардии Виктор Золотов и другие, а также глава отдела полиции в Химках и судья, которая на выездном заседании приняла решение об аресте Навального.

Законопроект о санкциях внесли в Конгресс демократ Том Малиновский и республиканец Джон Кертис в соответствии с “актом Магнитского” в качестве поправок к оборонному бюджету США.

Теперь законопроект должен одобрить полный состав Конгресса, отметил Массаро. Документ в случае одобрения будет иметь рекомендательный характер – вводить ли санкции, решит Белый дом. 

Контекст:

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом класса “Новичок”. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику “Шарите”. Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина.

После возвращения Навального в Россию в январе 2021 года его арестовали по делу “Ив Роше”, в рамках которого он ранее получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок на реальный по делу “Ив Роше”. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

С февраля он находится в колонии во Владимирской области, в городе Покров.

После отравления и ареста Навального ряд западных стран, включая США и Евросоюз, вводили санкции против России.

20 августа США расшили санкции против РФ. В санкционный список добавили девять российских физических лиц и четыре организации, включая оперативников, причастных к отравлению Навального, и организации, которые разработали химическое оружие в России, уточнили в Госдепе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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