В Одесской области подожгли церковь. Полиция подозревает 12-летнего школьника

“Полицейские начали уголовное производство по факту поджога церкви в селе Иванчанка Болградского района. Событие квалифицировали по признакам ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины”, – говорится в сообщении.

Фото: od.npu.gov.ua

В результате следствия полицейские считают, что к поджогу причастен 12-летний местный житель. Он признался в содеянном и пояснил, что таким образом хотел отомстить однокласснику, который постоянно его травил.

“Поскольку ребенок не достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность, будет составлен протокол в отношении его родителей, уже попадавших в поле зрения полиции за неисполнение обязанностей по воспитанию сына”, – заявили в полиции.

При этом отмечается, что правоохранители продолжают расследование, в том числе – проверяют информацию о возможном буллинге среди подростков. “В случае подтверждения этого факта будет дана правовая оценка действиям каждого его участника”, – пообещали в полиции.

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