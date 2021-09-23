 

“Мы не можем забыть оккупированный Крым и ситуацию на востоке Украины”. Эстония в ООН обещала Украине “непоколебимую поддержку”

23.09.2021, 9:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Мы не можем забыть оккупированный Крымский полуостров и ситуацию в Восточной Украине. Украина имеет в нашем лице твердую и непоколебимую поддержку своего суверенитета, территориальной целостности и политики непризнания незаконной аннексии Крыма Россией”, – сказала Кальюлайд.

Она обещала, что Эстония как избранный член Совета Безопасности ООН продолжит поднимать вопрос об агрессии России на Донбассе и незаконной аннексии Крыма на повестке дня Совбеза ООН.

“Безопасность неделима: безопасность Украины – это и наша безопасность”, – подчеркнула президент Эстонии. 

Она также напомнила о репрессиях в Беларуси и призвала “быть солидарными против агрессивных и дестабилизирующих действий режима Александра Лукашенко”.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло до 13,4 тыс. человек, президент Украины Владимир Зеленский на Генассамблее ООН заявил о почти 15 тыс. погибших. 

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.12 / В Южной Корее новые смартфоны Apple покупают не хуже, чем «Самсунги»

05.03 / Четыре украинских вуза вошли в рейтинг лучших университетов мира

17.07 / Конституционный суд Армении признал победу партии Пашиняна на выборах

14.06 / В Испании восхитились «подвигами» нацистского пилота под Ленинградом

21.09 / КПРФ отказалась признать результаты электронного голосования в одномандатных округах в Москве

13.03 / Дегтярев подписал постановление о смягчении антиковидных мер в Хабаровском крае

01.09 / Загитова согласилась стать ведущей «Ледникового периода»

05.04 / Глава Верховной Рады рассказал о возможности введения комендантского часа в Украине

29.09 / Установлено, когда люди начали заселять Западную Европу

06.02 / Компания Isuzu представила в РФ пикап D-Max нового поколения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика