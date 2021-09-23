“Мы не можем забыть оккупированный Крым и ситуацию на востоке Украины”. Эстония в ООН обещала Украине “непоколебимую поддержку”

“Мы не можем забыть оккупированный Крымский полуостров и ситуацию в Восточной Украине. Украина имеет в нашем лице твердую и непоколебимую поддержку своего суверенитета, территориальной целостности и политики непризнания незаконной аннексии Крыма Россией”, – сказала Кальюлайд.

Она обещала, что Эстония как избранный член Совета Безопасности ООН продолжит поднимать вопрос об агрессии России на Донбассе и незаконной аннексии Крыма на повестке дня Совбеза ООН.

“Безопасность неделима: безопасность Украины – это и наша безопасность”, – подчеркнула президент Эстонии.

Она также напомнила о репрессиях в Беларуси и призвала “быть солидарными против агрессивных и дестабилизирующих действий режима Александра Лукашенко”.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло до 13,4 тыс. человек, президент Украины Владимир Зеленский на Генассамблее ООН заявил о почти 15 тыс. погибших.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

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