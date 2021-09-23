 

Компания Maserati представит кроссовер Grecale 16 ноября 2021 года

23.09.2021, 9:24, Новости дня
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Итальянский бренд Maserati намерен представить в Милане новый премиальный внедорожник Maserati Grecale.

Следует отметить, что данный экземпляр станет вторым в своем классе после появления роскошной модели Levante. В Сети уже публиковали шпионские снимки модели, однако уже в ближайшее время продемонстрируют официальные тизеры. Известно, что внедорожник официально рассекретят 16 ноября. Новая модель выполнена на платформе, которая применяется в Alfa Romeo Stelvio.

Покупатели смогут приобрести новый экземпляр с электрическим или гибридным агрегатом, а также с бензиновым двигателем. Пока производитель тщательно скрывает любые детали, касающиеся технических параметров внедорожника.



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