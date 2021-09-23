Опубликованы рендеры нового внедорожника Toyota Sequoia

Опубликованы рендеры обновленного внедорожника Toyota Sequoia.

Эксперты полагают, что лицевая часть кузова будет напоминать пикап. Кроме того, здесь предусмотрели компактную колесную базу, а также увеличенные дверные проемы. Также следует отметить, что автомобиль имеет стойки, выкрашенные в основной цвет кузова. Под капотом модернизированного внедорожника Toyota Sequoia применили 3,4-литровый бензиновый двигатель с отдачей 394 л.с

Аналогичную силовую установку применяют во флагманском внедорожнике Land Cruiser 300. Автомобиль выдает 443 л.с. мощности и приводится в движение десятиступенчатой автоматической трансмиссией. Остальные данные пока отсутствуют.