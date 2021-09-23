Соседов рассказал, сколько стоило выступление Пугачевой в СССР

Эпатажный музыкальный критик Сергей Соседов раскрыл информацию о том, сколько в СССР стоило выступление Аллы Пугачевой. Билеты на ее концерт были очень дорогими, их могли себе позволить далеко не все.

Алла Пугачева получила широкую популярность в 1970-1980 годах. Ее выступление стоило 47,5 рубля. По словам Сергея Соседова, обычным людям приходилось много работать и откладывать средства, чтобы посетить концерт Примадонны. Тогда средняя зарплата составляла порядка 70 рублей. Алла Борисовна увеличила гонорары во времена перестройки, ее доходы были просто колоссальными.

Сейчас Алла Пугачева не работает. Она состоит в браке с ведущим и юмористом Максимом Галкиным и занимается воспитанием детей. Спеть Примадонна может разве что в кругу друзей на каком-то закрытом мероприятии. Звездная чета проживает в деревне Грязь, ее считают одной из самых обеспеченных в отечественном шоу-бизнесе.

Сергей Соседов в последнее время очень часто критикует Аллу Пугачеву. В рамках недавнего интервью он назвал Примадонну «несчастной женщиной». Сама же Алла Борисовна не обижается на его высказывания, поскольку критиковать окружающих – его хлеб, пишет портал «Слово и дело».