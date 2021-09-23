Sky News – угроза цензуры — Минобороны Литвы призвало соотечественников избавляться от китайских смартфонов

В ходе своего исследования литовские эксперты по кибербезопасности обнаружили в ряде китайских смартфонов предустановленные возможности цензурирования некоторых неугодных Пекину слов и выражений, пишет Sky News. В связи с этим Минобороны Литвы призвало соотечественников воздерживаться от покупки телефонов китайских производителей и избавляться от уже имеющихся.



Reuters

Министерство обороны Литвы призвало граждан страны воздерживаться от покупки китайских смартфонов и избавляться от уже имеющихся, пишет Sky News.

Причиной инициативы стал доклад литовского Национального центра кибернетической безопасности, который обнаружил, что телефоны марки Xiaomi оснащены встроенными инструментами, цензурирующими неугодные Пекину слова и выражения. Как утверждают литовские эксперты, продающиеся в Европе флагманские смартфоны китайского производителя способны распознавать и удалять такие слова, как «протест», «свобода Тибету», «да здравствует тайваньская независимость» и «церковь». И хотя функция цензурирования в устройствах, продающихся на территории ЕС, отключена, Минобороны предупреждает, что её можно активировать удалённо.

«Мы рекомендуем не покупать новые китайские телефоны, а также насколько можно оперативнее избавиться от уже приобретённых», — заявил замминистра обороны Маргирис Абукявичюс.

Как отмечает Sky News, представитель Xiaomi ситуацию прокомментировать отказался.

Канал напоминает, что призыв литовского Минобороны пришёлся на период возросшей напряжённости в отношениях между Вильнюсом и Пекином. В прошлом месяце Китай отозвал своего посла в Литве, после того как стало известно о намерении Тайваня, который КНР считает частью своей территории, открыть собственное представительство в стране.

В комментарии каналу эксперт по кибербезопасности и профессор Университета Суррея Алан Вудвард отметил: «Мы все знаем, что для разных стран есть разные сборки телефонов. И если вы хотите продавать своё устройство в какой-то стране, вам нужно следовать местным законам. Но оставить в телефоне цензурирующее программное обеспечение, которое можно активировать удалённо… Это уже какой-то новый уровень, на котором страна, по сути, с помощью технологий экспортирует свои внутренние нормы».

По словам Вудварда, он понимает логику литовского Минобороны: если один китайский производитель снабдил свои устройства подобной функцией, «чтобы порадовать Пекин», нет никаких гарантий, что другие не поступят так же.

«Литва — маленький рынок, так что я вполне верю, что всё быстро устаканится. Но цензурирующее программное обеспечение, похоже, непосредственно касалось тем, которые отчасти стали причиной роста напряжённости между двумя странами. Это начинает выглядеть как намеренная попытка вмешаться», — полагает эксперт. Он уверен, что другие страны теперь тоже начнут приглядываться к китайским смартфонам, поэтому властям КНР следует оставить попытки навязать свою цензуру другим государствам, иначе это может «уничтожить доверие к продавцам из Поднебесной и ни для кого хорошо не закончится».