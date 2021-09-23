Заработок с телефона: лучшие приложения
23.09.2021, 8:56, Детали
Теги: Бизнес, Работа, Технологии
Мобильный заработок интересует многих пользователей. Это неудивительно – сейчас почти у каждого человека есть смартфон, но не каждый владелец знает, что на нем можно зарабатывать.
Топ 5 приложений на телефон для заработка
Справка! Чтобы начать зарабатывать деньги, необходимо иметь три вещи: мобильное устройство, выход в интернет и специальную программу.
- Приложение известного покер рума. На покере можно зарабатывать онлайн, для этого нужны только навыки. Если их нет, можно найти обучающие курсы или тренироваться самостоятельно, а после начинать играть на деньги. Чтобы не ошибиться в выборе рума, рекомендуется посетить портал о покере https://russian-poker.com/, на котором есть обзоры на все известные румы и там же можно скачать их приложения на свой смартфон.
- AppCent. Программа полностью на русском языке. Позволяет заработать реальные деньги на установке приложений. Прежде чем приступать к работе, рекомендуется ознакомиться с инструкцией.
- VkTarget. Софт с удобным интерфейсом. Позволяет получать деньги в несколько кликов. Система автоматически предлагает задания. Чтобы увеличить заработок, нужно подключить множество социальных сетей.
- Qrooto. Программа позволяет не только зарабатывать деньги, но и экономить на покупке товаров. Главная задача – сканировать чеки и получать средства на счет. Накопленную сумму можно вывести на телефон, карту или электронный кошелек.
- Тинькофф Инвестиции. Это удобный и понятный мобильный сервис для мониторинга курса акций. Для работы понадобится карта Тинькофф. Все действия достаточно простые: пользователь выбирает актив и покупает акции. Заработать здесь реально, если клиент выбирает малорисковые активы.
Главные достоинства
Существует несколько основных преимуществ заработка через смартфон. Самые основные:
- Минимум усилий и времени. Чаще всего достаточно одного часа в день.
- Не требуется образование. Каждый желающий может попробовать себя в этом деле.
- Хороший доход. Быстро покрывает мелкие расходы.
- Никаких инвестиций. Есть заработок без вложений.
- Отсутствует привязка к месту. Работать можно с любой точки, где есть выход в интернет.
- Можно скачивать платные приложения, т.к. стоимость покупки вернется в полном объеме.
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