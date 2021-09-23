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Заработок с телефона: лучшие приложения

23.09.2021, 8:56, Детали
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Мобильный заработок интересует многих пользователей. Это неудивительно – сейчас почти у каждого человека есть смартфон, но не каждый владелец знает, что на нем можно зарабатывать.

Топ 5 приложений на телефон для заработка

Справка! Чтобы начать зарабатывать деньги, необходимо иметь три вещи: мобильное устройство, выход в интернет и специальную программу.

Существует несколько основных преимуществ заработка через смартфон

  1. Приложение известного покер рума. На покере можно зарабатывать онлайн, для этого нужны только навыки. Если их нет, можно найти обучающие курсы или тренироваться самостоятельно, а после начинать играть на деньги. Чтобы не ошибиться в выборе рума, рекомендуется посетить портал о покере https://russian-poker.com/, на котором есть обзоры на все известные румы и там же можно скачать их приложения на свой смартфон.
  2. AppCent. Программа полностью на русском языке. Позволяет заработать реальные деньги на установке приложений. Прежде чем приступать к работе, рекомендуется ознакомиться с инструкцией.
  3. VkTarget. Софт с удобным интерфейсом. Позволяет получать деньги в несколько кликов. Система автоматически предлагает задания. Чтобы увеличить заработок, нужно подключить множество социальных сетей.
  4. Qrooto. Программа позволяет не только зарабатывать деньги, но и экономить на покупке товаров. Главная задача – сканировать чеки и получать средства на счет. Накопленную сумму можно вывести на телефон, карту или электронный кошелек.
  5. Тинькофф Инвестиции. Это удобный и понятный мобильный сервис для мониторинга курса акций. Для работы понадобится карта Тинькофф. Все действия достаточно простые: пользователь выбирает актив и покупает акции. Заработать здесь реально, если клиент выбирает малорисковые активы.

Главные достоинства

Существует несколько основных преимуществ заработка через смартфон. Самые основные:

  • Минимум усилий и времени. Чаще всего достаточно одного часа в день.
  • Не требуется образование. Каждый желающий может попробовать себя в этом деле.
  • Хороший доход. Быстро покрывает мелкие расходы.
  • Никаких инвестиций. Есть заработок без вложений.
  • Отсутствует привязка к месту. Работать можно с любой точки, где есть выход в интернет.
  • Можно скачивать платные приложения, т.к. стоимость покупки вернется в полном объеме.



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