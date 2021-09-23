Заработок с телефона: лучшие приложения

Мобильный заработок интересует многих пользователей. Это неудивительно – сейчас почти у каждого человека есть смартфон, но не каждый владелец знает, что на нем можно зарабатывать.

Топ 5 приложений на телефон для заработка

Справка! Чтобы начать зарабатывать деньги, необходимо иметь три вещи: мобильное устройство, выход в интернет и специальную программу.

Приложение известного покер рума. На покере можно зарабатывать онлайн, для этого нужны только навыки. Если их нет, можно найти обучающие курсы или тренироваться самостоятельно, а после начинать играть на деньги. Чтобы не ошибиться в выборе рума, рекомендуется посетить портал о покере https://russian-poker.com/ , на котором есть обзоры на все известные румы и там же можно скачать их приложения на свой смартфон. AppCent. Программа полностью на русском языке. Позволяет заработать реальные деньги на установке приложений. Прежде чем приступать к работе, рекомендуется ознакомиться с инструкцией. VkTarget. Софт с удобным интерфейсом. Позволяет получать деньги в несколько кликов. Система автоматически предлагает задания. Чтобы увеличить заработок, нужно подключить множество социальных сетей. Qrooto. Программа позволяет не только зарабатывать деньги, но и экономить на покупке товаров. Главная задача – сканировать чеки и получать средства на счет. Накопленную сумму можно вывести на телефон, карту или электронный кошелек. Тинькофф Инвестиции. Это удобный и понятный мобильный сервис для мониторинга курса акций. Для работы понадобится карта Тинькофф. Все действия достаточно простые: пользователь выбирает актив и покупает акции. Заработать здесь реально, если клиент выбирает малорисковые активы.

Главные достоинства

Существует несколько основных преимуществ заработка через смартфон. Самые основные: