Посольство США осудило покушение на Шефира

“Мы приобщаемся к тем, кто осуждает нападение, которое произошло сегодня под Киевом на первого помощника президента Украины Сергея Шефира и надеемся на скорейшее расследование инцидента, чтобы привлечь виновных к ответственности. Криминальное насилие, в том числе в политических целях, никогда не может быть оправданным. Желаем раненому водителю быстрого и полного выздоровления”, – говорится в сообщении посольства в Twitter 22 сентября.

Кримінальне насильство, у тому числі з політичною метою, ніколи не може бути виправданим. Бажаємо пораненому водію швидкого та повного одужання. (2/2)

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) September 22, 2021

Контекст:

Машину Шефира обстреляли 22 сентября. Помощник Зеленского направлялся из дома в Киев, когда по его автомобилю открыли огонь из леса из автоматического оружия.

Политик не пострадал, его водитель был ранен. Автомобиль Шефира не бронирован, это служебная машина студии “Квартал 95”.

Офис генпрокурора Украины открыл производство с предварительной квалификацией “покушение на убийство двух и более лиц” (ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

МВД рассматривает три основные версии покушения, сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко: в связи с государственной деятельностью потерпевшего, с целью давления на высшее руководство государства и с целью дестабилизации политической ситуации в Украине, в том числе рассматривается версия с участием иностранных спецслужб. Позднее генпрокурор Ирина Венедиктова уточнила, что основными следствие считает две версии: работу Шефира как госдеятеля и попытку дестабилизации.

Зеленский в 2020 году говорил, что Шефир – среди лиц, которым он доверяет больше всех. После нападения президент пообещал, что “ответ будет сильным”, и заявил, что считает самой вероятной версией покушения “реакцию на реальные изменения в государстве”.

Первый заместитель главы МВД Евгений Енин сообщил, что патроны, которыми обстреляли автомобиль Шефира, не выпускались в Украине и почти не использовались ранее на территории страны.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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