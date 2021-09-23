 

“Максимальный саботаж”. Совет судей выдвинул нереальные и незаконные требования к членам Этического совета – юрист Жернаков

23.09.2021, 8:42, Новости дня
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В числе вещей, которые “явно не соответствуют закону и направлены на максимальный саботаж” он назвал требование к кандидатам иметь стаж в 15 лет

Кроме того, обратил внимание Жернаков, Совет судей определил, что мотивационное письмо кандидаты должны писать исключительно шрифтом Times New Roman, кеглем 14, с определенными в миллиметрах полями. Также кандидатов просят подать “документы о подтверждении безупречной деловой репутации, высоких профессиональных качеств, делового авторитета”. Решение о включении в список кандидатов будут принимать “по результатам собеседования”.

“Судейским самоуправлением в Украине занимаются дегенераты. Кто-то еще правда верит, что планы по срыву реформы, которые они так старательно выполняют – продукт их интеллектуального труда?” – заявил юрист.

https://www.facebook.com/mzhernakov/posts/2697284870422695

Международные партнеры Украины 10 сентября подали в Высший совет правосудия два списка экспертов для их отбора и назначения в Этический совет при ВСП и отборочную комиссию при Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

13 сентября Совет судей Украины не смог набрать достаточное количество голосов, чтобы выбрать трех членов Этического совета. Президент Владимир Зеленский заявил, что “не допустит блокировки главной реформы страны”, в Офисе президента провели рабочую встречу с участием послов “Большой семерки”, судей, представителей Верховной Рады, правительства Украины. По итогам встречи согласовали совместное заявление.

21 сентября Совет судей Украины объявил о начале отбора на должность члена Этического совета при Высшем совете правосудия (ВСП) по своей квоте.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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