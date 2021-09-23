 

Число украинцев, привитых от COVID-19, превысило отметку в 6,5 млн

23.09.2021, 8:42, Новости дня
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“144 768 человек вакцинировано против COVID-19 за прошедшие сутки 22 сентября 2021 года. Одну дозу получили 91 615 человек, полностью иммунизированы – 53 153 человека”, – говорится в сообщении.

По данным Минздрава, в среду прививки делали 953 мобильные бригады, 2993 пункта и 344 центра вакцинации.

“С начала прививочной кампании привито 6 527 042 человека, из них получили одну дозу – 6 527 040 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 299 317 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 11 826 357 прививок”, – рассказали в ведомстве.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1954085618087867

Больше всего прививок сделали 22 сентября препаратом от Pfizer (75 110), отмечает Минздрав.

Сутками ранее в Украине сделали 116 тыс. прививок от COVID-19.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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