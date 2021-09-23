В РФ нашли обломки пропавшего под Хабаровском самолета Ан-26

Обломки самолета нашли в верховьях сопки в районе поселка Корфовский. Судьба экипажа неизвестна.

В МЧС рассказали, что спасатели пока не могут добраться до места крушения Ан-26 – в лесу нет площадки, куда мог бы сесть вертолет. Ведомство хочет десантировать спасателей на место происшествия.

По информации российского Telegram-канала 112, к месту падения уже следует спасательная группа. Им предстоит пройти семь километров пешком из-за отсутствия дорог.

Контекст:

Ан-26, принадлежащий компании “Летные проверки и системы”, пропал с радаров в 38 км от аэропорта Хабаровска в районе горы Хехцир 22 сентября. Самолет совершал облет систем навигационного радионаблюдения. На борту находились шесть членов экипажа.

Следком возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта) Уголовного кодекса РФ.

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