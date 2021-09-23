На Украине увидели предупреждение Зеленскому в покушении на помощника

Покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира следует считать предупреждением Владимиру Зеленскому, сообщил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Илья Кива.

«Пули легли в водительскую дверь автомобиля, не неся угрозы пассажиру, явное предупреждение президенту и офису, что они все досягаемы», – отметил Кива в Telegram.

По его мнению, за покушением могут стоять мэр Киева Виталий Кличко, бывший парламентарий Артур Палатный и лидер партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий, которые «объединились в борьбе с офисом президента».

«На Украине начался новый этап политической борьбы – физическое уничтожение конкурентов и противников. И это только начало», – отметил он, посоветовав украинским политикам пересаживаться в «броню» и возить с собой оружие.

Напомним, машину Шефира обстреляли под Киевом, пострадал водитель. На Украине заявили о «российском следе» в покушении. Украинский президент Владимир Зеленский пообещал «сильный ответ» на покушение. Блогер Анатолий Шарий рассказал, что незадолго до покушения на Шефира между ним и Зеленским произошла серьезная ссора, и предположил, что за нападением может стоять глава офиса президента Андрей Ермак. Сам Шефир заявил, что покушение на него является попыткой запугать высшие эталоны власти.