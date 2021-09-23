В Рособрнадзоре оценили вероятность введения новых обязательных ЕГЭ

Проведение обязательных ЕГЭ по другим предметам, кроме математики и русского языка, пока не планируется, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

В ведомстве отметили, что предложения о введении новых предметов в перечень обязательных ЕГЭ поступают каждый год. Однако этот вопрос следует рассматривать с точки зрения целесообразности и необходимости для удовлетворения запросов общества и государства, передает РИА «Новости».

«Проведение обязательных ЕГЭ по литературе и другим предметам, кроме русского языка и математики, в ближайшей перспективе не рассматривается», – рассказали в ведомстве.

Также в Рособрнадзоре напомнили, что сейчас для проверки общих речевых компетенций, выявления уровня его речевой культуры, оценки умения выпускника рассуждать по избранной теме и аргументировать свою позицию проводится итоговое сочинение. Оно и так содержит требование построения аргументации с обязательной опорой на литературный материал.

Ранее Рособрнадзор проанализировал предложения по совершенствованию ЕГЭ, поступившие по итогам экзаменационной кампании 2021 года: среди них есть предложение проводить экзамен в двух форматах – письменном и компьютерном по выбору участника.