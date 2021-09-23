 

В США заявили о страхе Киева перед союзом РФ и Франции

23.09.2021, 8:19, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПариж после расторжения Австралией крупного контракта на поставку французских подводных лодок может пойти на сближение с Москвой, что вызовет обеспокоенность в Польше, странах Балтии и на Украине, пишет обозреватель National Interest Али Демирдас.

По его мнению, некоторые европейские страны опасаются гипотетического союза Москвы и Парижа. «Париж уже начал строить глазки РФ в восточном Средиземноморье, так что следует ожидать, что он пойдет на большее сближение с Москвой. Этого более чем достаточно, чтобы нанести ущерб основам НАТО, вызывая обеспокоенность в Польше, странах Балтии, на Украине и в Грузии», – считает Демирдас, передает РИА «Новости».

Публицист считает, что президент Франции Эммануэль Макрон может прибегнуть к решительным шагам во внешней политике, учитывая его невыигрышное положение сейчас на фоне главы правой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Демирдас также отметил, что ситуация в Европе напоминает положение дел перед началом Второй мировой войны. «Пока неизвестно, спровоцирует ли AUKUS более широкий конфликт в Евразии», – заключил автор.

Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась многомиллиардного контракта с Канберрой на строительство дизельных субмарин из-за решения США передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками в рамках нового партнерства AUKUS. 



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