“Как мы хотим оживить ООН, если место, где зарождалась ее идея, оккупировано постоянным членом Совбеза ООН?” Полный текст выступления Зеленского на сессии Генассамблеи ООН

Уважаемый господин председатель, уважаемые главы государств, правительств, дамы и господа!

Пора проснуться!

Это – призыв генерального секретаря ООН, уважаемого господина [Антониу] Гутерриша, к мировым лидерам, к нам с вами накануне [сессии] ассамблеи. Для меня этот призыв особенный.

Для меня каждая ночь перед Генассамблеей ООН – это бессонная ночь. В 2019 году – это волнение перед первым выступлением. 2020-й вообще был годом без сна для мира из-за COVID-19. А о прошлой ночи я расскажу подробнее. Три часа ночи. Десятки звонков. На первого помощника президента Украины совершено покушение. 12 выстрелов. Три попали в водителя. Вот вам цена изменений в государстве, вот вам цена реформ. К счастью, Сергей жив. К счастью, жизни водителя сейчас ничего не угрожает. Но это мое выступление будет нетипичным для ООН. Хотя верю – точно полезным для каждого из вас.

Пора проснуться?

Без лести и лукавства могу сказать: Украина сделала это давно, с тех пор – не засыпала. Не засыпала, когда пережила Голодомор, Бабий Яр. Не засыпала, когда весь мир пережил две войны, Холокост, потерял 100 млн человек. Это была цена за осознание человечеством именно того, что все народы, все страны равны, а все конфликты надо решать диалогами и только диалогами, а не танками. С верой в это в 1945 году Украина стала одной из стран – основательниц ООН. Сегодня они были бы шокированы, увидев в теме Генассамблеи слова “обеспечить права всех народов”. Я уверен, они бы сказали: “А что же вы делали все эти 76 лет?”

Ответ дал COVID-19. Мы играли в равенство, мы играли в единство, где одно дело – делить общие цели, другое – совместно делить вакцины. Вакцины, которые дают жизнь. Оказалось, что в статьях о равенстве, как в рекламе, есть звездочки и надпись мелким шрифтом: “Все мы люди, все мы – в одной лодке, но спасательные шлюпки сначала получат пассажиры 1-го класса”.

Украина не ожидала помощи от других. И помогала другим, не дожидаясь благодарности. Мы отправили в Италию своих медиков, отправляли необходимые средства. Украина помогала всем, кто нуждался в этом, в то время, когда мир забыл, что пандемия – не навсегда, и все государства когда-нибудь снова соберутся здесь. Но как они теперь будут смотреть друг другу в глаза? Украине не стыдно.

Она имеет право сказать: “Хотим оживить ООН”. Для начала надо оживить ее Устав. Это не рекомендации, которые можно выполнять по желанию. Вы не найдете там слов “Каждый сам за себя”. И тогда миру не пришлось бы признавать, что он провалил экзамен на COVID-19, экзамен на единство. И прятать глаза в 20-летие Дурбанской декларации ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Кто мог представить, что когда-то орудием для дискриминации станут именно лекарства? В контексте постоянных разговоров о мировом продовольственном кризисе интересно: неужели когда-то мы так же будем делить между собой хлеб и воду?!

Просыпаемся? Хочется верить.

Потому что COVID-19 окончательно не преодолен до конца. И глобальный план вакцинации от нас никуда не убежал. Плюс – гарантии, что в мире не будет новых вирусов, таких же “крепких”, как гарантии безопасности Будапештского меморандума.

Пора просыпаться? Честно – Украина не засыпала. Это сложно сделать под звуки взрывов, под звуки выстрелов, которые звучат на нашем оккупированном Донбассе восьмой год подряд. В 2019 году с этой трибуны я сказал: война в Украине – это более 13 тыс. погибших. 30 тыс. раненых. Представьте: 1,5 млн человек вынуждены покинуть свои дома. Ежегодно эти цифры звучат в ООН с одной лишь поправкой – ежегодно эти цифры, к сожалению, растут. Я говорил об этом и в 2020 году. И говорю об этом сейчас, в 2021-м. И это уже почти 15 тыс. погибших людей. Вот вам цена свободы, вот вам цена независимости.

Возможно в Сентрал-парке или Мэдисон-сквер выстрелы слышны не так громко, как в Авдеевский “промке” или на Светлодарской дуге. Мы хотим оживить ООН? Может, для этого ООН должна двигаться? Быть мобильной и быстрой? Может, нам пора встречаться там, где можно реально услышать и увидеть эти глобальные проблемы? В мире тысячи горячих точек. Украина готова участвовать в заседаниях ООН рядом с любой из них. Чтобы оживить ООН, по моему мнению, нужна правда.

Если бы все, кто имеет влияние, искренне поддержали миролюбивые усилия мирового сообщества, сегодня на афганской земле не взрывались бы снаряды, автоматные очереди не терроризировали бы мирное население.

Это – слова первого представителя независимой Украины в ООН Леонида Кравчука – первого президента независимой Украины, сказанные 30 лет назад, на 46-й сессии Генассамблеи ООН.

Чтобы они потеряли актуальность, человечеству не хватило и 30 лет. Чтобы начать операцию по спасению мирного населения в Кабуле, Украине хватило одного дня.

Наши военные эвакуировали почти 700 человек. Это граждане Украины, а также граждане многих других, различных государств, члены правозащитных организаций, это журналисты различных изданий: Global Mail, The Wall Street Journal, USA Today, Stars and Stipes. Это были мужчины, женщины, дети, старики из разных стран, разных национальностей, разных вероисповеданий.

Вот это, я считаю, – преданность основным принципам ООН.

Участие 46 государств и международных организаций в первом саммите Крымской платформы о деоккупации Крыма – вот это преданность основным принципам ООН. И я очень благодарен каждой из этих стран.

А то, что ООН проигнорировала площадку для решения проблем международного права и оккупации, – это какие-то новые, никем не одобренные принципы. Если мы хотим оживить ООН, давайте вспомним, что здесь нет избранных, которых нельзя обижать. ООН – это все мы, это 193 страны.

И я приглашаю все эти страны присоединиться к совместной декларации участников Крымской платформы, осудив оккупацию и показав, что вы – против силовой смены границ в мире.

Это не ирония и не троллинг, но этот формат всегда будет открыт для РФ. И я готов объяснить, почему.

Поскольку в мире больше никто не чувствует себя в безопасности. Подчеркну: никто не чувствует себя в безопасности. И не может спрятаться за международным правом, как за каменной стеной.

“Это может привести к обрушению всей архитектуры международных отношений. Тогда у нас действительно не останется никаких правил, кроме права сильного. Это будет мир, в котором вместо коллективной работы будет главенствовать эгоизм, мир, в котором будет все больше и больше диктата, и все меньше равноправия, меньше реальной демократии и свободы. Ведь что такое государственный суверенитет? Это прежде всего вопрос свободы, свободного выбора своей судьбы для каждого человека, для народа, для государства”.

Все, что я сказал сейчас на русском, – все это слова президента РФ Владимира Путина, сказанные в Мюнхене в 2007 году и на Генассамблее ООН в 2015 году.

Разве они были ложью?

К сожалению, ответ Москвы мы знаем. В начале сентября этого года в Крыму был незаконно задержан первый заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов. РФ обвиняет этого политолога, выдающегося журналиста, телеведущего, преподавателя права и истории в попытке взорвать участок газопровода.

Вот вам цена свободы, вот вам цена борьбы за свои за свои права, за права человека.

Я очень рассчитываю на поддержку международного сообщества в вопросе его освобождения и освобождения около 450 украинцев, которых незаконно удерживают на временно оккупированных территориях Украины и в РФ.

Призываю вас поддержать обновленные резолюции по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму и милитаризации нашего украинского оккупированного полуострова, которые будут вынесены на рассмотрение Генеральной Ассамблеи до конца года.

Мы благодарны, что пункт о “Ситуации на временно оккупированных территориях Украины” был включен в повестку дня этой ассамблеи. Хотя как, оставаясь оккупированными, Крым и Донбасс могут исчезнуть с повестки дня?! Это очевидно не только нам. Я благодарю все государства, которые в этом году вспомнили Украину в своих выступлениях здесь. Это очень важно. И многих других, которые не стесняются, что Украина – их друг и партнер. Которые могут называть вещи своими именами: оккупацию называть оккупацией, а агрессию называть агрессией, не боясь, что кто-то показательно покинет этот зал. Не надо этого делать, это площадка диалога. Счастья Украине это точно не принесет. Счастье Украине могло бы принести, если бы кто-то показательно покинул наши государственные территории, наши государственные границы.

В 1945 году в Крыму состоялась Ялтинская конференция, где закладывались новые основы мирового порядка и было решено провести первую Конференцию по созданию ООН. И Ялта, и Крым восьмой год оккупированы.

Как мы хотим оживить ООН, если место, где зарождалась идея ООН, оккупировано постоянным членом Совета Безопасности ООН? Господин председатель 76-й сессии ассамблеи говорил много об изменении климата и защите окружающей среды и природы на планете. В этом контексте Крым требует внимания ООН еще больше. Из уникальной природы сделали военную базу. Вместо фауны и флоры там флот и солдаты. А в душах крымчан противоположная миру проблема – не глобальное потепление, а глобальное опустошение.

Следует признать, мир не успевает разобрать все, что на него свалилось. ООН затрагивает очень важные темы и не успевает их решить, потому что появляются новые важные темы. Каждый раз мы будто выбираем себе “глобальное бедствие года”, о котором спустя год мало кто вспомнит, потому что будет новое. Каждую сесию ассамблеи мир складывает в большой рюкзак угрозы, который тянет годами и который уже максимально заполнен. Если заглянем еще глубже – в нем голод, бедность, грамотность, питьевая вода, чистый воздух, оккупация. Чтобы решить это, нам не хватает времени. А главное – нам не хватает смелости. Потому что мы действуем не как лидеры, а как политики.

Которые просто боятся, что когда-то человечество спросит обо всем этом. И оставляют себе путь отступления – а мы ничего вам и не обещали. Мы не обещали побороть голод. Мы сказали, что приложим все усилия для преодоления. Мы не обещали, что преодолеем изменение климата. Мы обещали активизировать наше взаимодействие для преодоления изменения климата. Если посчитать, на эти “мы решительно настроены”, “мы подтвердили общую заинтересованность в преодолении”, “мы договорились существенно усилить сотрудничество” – сколько мы потратили времени, бумаги, энергии?

Хотим оживить ООН? Давайте говорить друг с другом просто, давайте говорить четко, конкретно, а главное – честно, откровенно. Тогда мы перестанем называть сессию Генассамблеи ООН “дебатами”. Это не дебаты. Потому что дебаты – это живой диалог. Это активный спор разных сторон. Это возможность поставить прямые, откровенные вопросы. Например, выдача сотням тысяч украинцев на оккупированной территории Украины сотен тысяч паспортов другого государства. Что это, как не доказательство международного преступления? Что это, как не доказательство безнаказанности и неуважения к международному праву? Более того, РФ сама об этом официально заявляет. И заставляет наших граждан Украины принимать участие в выборах в российский парламент.

И если ООН на это действенно, мощно не отреагирует…

Что это, как не доказательство того, что оживлять ООН поздно?

Но я верю, что нет. И что ООН будет поддерживать тех, кто хочет изменить мир к лучшему. Сегодня Украина выступает с рядом инициатив, платформ и саммитов. Возьмем только одну – Крымскую платформу. Она должна работать под эгидой ООН. Если у каждого народа будет такая действеннная площадка, одобренная ООН, которая будет решать проблемы и работать 24/7, – вот это значит оживить ООН. Потому что это – оживить веру в ООН среди простых людей.

Дамы и господа! Я понимаю, критика ООН звучит часто. Но мы критикуем себя.

ООН – это не здание, ООН – это лидеры. И именно они создавали ООН 76 лет назад.

Могли ли они предположить и просчитать все? Уверен, нет.

Могли ли они представить, что механизм права вето как символ, что “один может быть прав за всех”, станет инструментом, когда один может шантажировать всех? Нет.

Значит ли это, что все потеряно? Уверен – нет.

Нам с вами, а значит, ООН просто надо снова поверить в себя.

ООН долго слышит только критику. Обвинения, что ООН ничего не может.

И самое страшное обвинение, что “ООН стала Лигой Наций”.

И сегодня ООН – как супергерой на пенсии, который забыл, что он мог сделать. Он считает себя обузой, слабым, хилым, ненужным стариком, жизнь которого прошло даром. А может, ООН кое-что вспомнит?

Как с 1981 года более миллиарда людей впервые в своей жизни получили доступ к питьевой воде?

Кто объяснил дикому миру, у каждого человека есть права и что их надо защищать? Кто дал первый документ, где они подробно описаны?

Кто обеспечивает пищей 9 млн человек в 83 странах?

Благодаря кому с планеты исчез позор под названием апартеид?

Чьи “голубые каски” поддерживали и продолжают поддерживать мир в десятках стран? Кто создал ЮНЕСКО, которая охраняет Ватикан, Версаль, Акрополь и вообще 1154 уникальных объектах культурного наследия мира? Кто создал ЮНИСЕФ, который в более чем 190 странах мира защищает детей? Дети – это самое важное, что у нас есть.

А потому не может быть банальным или устаревшим призыв объединяться ради них. Объединяться ради детей. Самое важное, что у нас есть.

Что скажете, ваши превосходительства, многоуважаемые лидеры государств и правительств? Давайте покажем, что мы решительно настроены сделать все, чтобы усилить наше взаимодействие?! Покажем.

И просто сделаем. Даже без резолюций, деклараций, согласований позиций. А просто сделаем.

Как люди.

Как нации.

Как объединенные нации!

Которые сделали свой выбор.

Или их поступки будут наполнены смыслом.

Или эти кресла будут пустыми.

Вот вам цена этого выбора!

Спасибо!

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/3045547149048565/

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