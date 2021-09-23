22 сентября на Донбассе были ранены двое украинских военных – штаб ООС

“В направлении Светлодарска противник открывал прицельный огонь по позициям украинских воинов, используя крупнокалиберные пулеметы На Приазовье враг трижды применил беспилотные летательные аппараты, с помощью которых сбросил ВОГ-17 у Павлополя и дважды у Водяного. Также вблизи этих населенных пунктов противник трижды совершил обстрелы из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, два из которых в сторону Водяного”, – сообщили в штабе.

Кроме этого российские наемники вели прицельный огонь из стрелкового оружия в районе населенных пунктов Зайцево и Новотошковское.

“Неподалеку от Новотошковского незаконные вооруженные формирования дважды применили гранатометы различных систем. Вблизи Причепиловки российско-оккупационные войска дважды применили запрещенное вооружение, совершив 23 выстрела из минометов калибра 120 мм”, – говорится в сообщении.

Двое украинских военнослужащих в результате обстрелов оккупантов были ранены.

“Им была оказана неотложная домедицинская помощь, они были эвакуированы в госпиталь. Состояние здоровья воинов – удовлетворительное. Украинские защитники вели активную оборону и подавляли огневые средства противника, применяя разрешенное Минскими договоренностями вооружение”, – сообщили в штабе.

С начала суток 23 сентября нарушений режима тишины на Донбассе не зафиксировано.

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Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло до 13,4 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

10 сентября командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев сообщил, что тактическая обстановка на Донбассе ухудшилась.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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