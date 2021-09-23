 

На Марсе нашли древнее «инопланетное лицо»

23.09.2021, 7:45, Разное
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Известный тайваньский уфолог и виртуальный археолог Скотт Уоринг, рассматривал снимки поверхности Красной планеты и сделал очередное открытие.

На одной из скал он обнаружил структуру, подозрительно напоминающую барельеф, изображающий человеческое лицо в профиль.

На Марсе нашли древнее инопланетное лицоУфолог заявил, что на вершине скалы он обнаружил человеческое лицо, которое очень напоминает человеческое.

При этом уфолог обращает внимание на то, что место, где находится лицо, очень напоминает известную американскую гору Рашмор, где в гранитной породе высечен барельеф, содержащий изображения четырёх президентов США.

Уоринг даже предположил, что этому «барельефу» по меньшей мере 100 тысяч лет. По мнению исследователя, это лицо дает некоторое представление о том, как выглядели жители Марса в древности.

Уфолог считает, что это одно из свидетельств некогда существовавшей на Марсе жизни.



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