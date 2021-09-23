 

Зеленский о покушении на помощника: Передавали мне привет

23.09.2021, 6:54, Разное
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В среду, 21 сентября, утром злоумышленники совершили покушение на помощника президента Украины Сергея Шефира. Машина политика попала под обстрел недалеко от Киева. Высокопоставленный чиновник не пострадал, однако его водитель был ранен. Украинский лидер Владимир Зеленский уже отреагировал на резонансное событие.

Глава Незалежной пообещал дать “сильный ответ” тем, кто совершил покушение на его первого помощника и друга. Украинский президент не стал прерывать официальный визит в США и ограничился видеообращением, которое разместил на своем канале в Telegram.

Зеленский уверен, что лица, напавшие на автомобиль Шефира, “передавали привет” самому президенту Украины. Глава Незалежной подчеркнул, что подобные действия являются слабостью, а ответ на них, наоборот, будет сильным.

Украинский лидер не исключил, что за покушением на его друга могут стоять внешние силы. Меж тем, Зеленский отметил, что не в курсе, кто конкретно совершил нападение на помощника президента. Так или иначе, эти события, по словам главы государства, не повлияют на прочность его команды.

Также Зеленский подчеркнул, что вернется в Киев только после выступления на Генассамблее ООН. Напомним, ранее “Дни.ру” сообщали, что президент Украины полетел в США за поддержкой по Крыму. Официальный визит начался вчера, 20 сентября. В начале месяца Зеленский уже летал в Вашингтон.



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