Лукашенко созвал совещание о передаче президентских полномочий

Сразу после подавления массовых акций протестов, вспыхнувших в Белоруссии летом прошлого года на фоне скандальных президентских выборов, Александр Лукашенко обещал гражданам изменить конституцию республики и провести соответствующий референдум. Предполагается, что новый документ закрепит новую систему власти.

21 сентября Лукашенко созвал совещание о передаче президентских полномочий. Глава государства обратил внимание, что этот вопрос уже поднимался, но его не довели до конца. Президент Белоруссии подчеркнул, что полномочия должны быть переданы таким образом, чтобы не нарушать конституцию.

Лукашенко предложил сотрудникам президентской администрации организовать совещание совместно с членами кабмина и депутатами для обсуждения вопроса передачи президентских полномочий. Глава государства отметил, что у него есть вопросы к своим подчиненным, которые тоже необходимо озвучить.

Батька подчеркнул, что президентские полномочия могут быть распределены межу исполнительной властью и местными органами. Лукашенко отметил, что это решение должно соответствовать основному закону страны.

Он также напомнил о готовности лично принять участие в обсуждении проекта новой конституции. Для этого, по словам Лукашенко, необходимо созвать конституционную комиссию.