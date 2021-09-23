Мнение: О том, как УГ им. А.А.Навального сыграло на руку Путину

Ещё одно необходимое послесловие к прошедшим в России выборам без выбора.

Эпиграфом к нему как раз подходит знаменитое: «За что боролись, тем и упоролись». Ну и горе от ума, конечно.

А в качестве спойлера – учитывая сохраняющееся недовольство народа пенсионной реформой и снижением уровня жизни, его усталостью от коронакризиса, да и от «партии власти», единороссов вполне можно было бы лишить конституционного большинства в новой Госдуме. Ну или, как минимум, вынудить власти ради сохранения такого большинства пойти на столь наглые и бесцеремонные махинации, которые даже и диванных скептиков побудили бы выйти на улицы с протестом.

Но для этого протестное голосование должно было и на самом деле выступить умно, а не как вот это УГ.

Перед тем, как продвинуться дальше, необходима технологическая вводная. И тут всё грамотно разъяснил политтехнолог Алексей Чадаев.

В изначальной модели у России двухпалатный парламент. Нижняя палата — представительство общероссийских политических партий, верхняя — территорий. Но в этой парадигме было бы логично делать выборы в нижнюю палату полностью пропорциональными, без одномандатных округов. Проблема только в одном: Совет Федерации не способен представлять интересы территорий, это такой элитный хоспис для отставников. Поэтому функция представительства территорий тоже ушла в нижнюю палату — отсюда смешанная система.

Но в России представлять интересы территории — значит быть эффективным лоббистом, способным открывать в столице двери и заходить в кабинеты. Удобнее всего это делать, будучи членом самой сильной и влиятельной политической партии, той, у которой большинство. С оппозиционным депутатом, если только он не гений коммуникации, всякие министры и губернаторы разговаривать попросту не будут. Отсюда одномандатное голосование из цикла в цикл тяготеет к тому, чтобы стать вообще однопартийным.

Но это каким надо быть шизофреником, чтобы по одномандатным голосовать за кандидата от одной партии, а по спискам поддерживать другую? Поэтому одномандатники неизбежно тянут за собой и список. А тут возьмите в расчёт еще и идущие параллельно кампании регионального и местного уровня — губернаторские, в заксобрания и т.д.; и там та же механика. И в результате ЕР даже без «коррекций» набирает существенно выше рейтингов — электоральный результат я лично оцениваю близким к итоговому прогнозу ВЦИОМа: 41-42%. Ну а все что сверху — это уже, что называется, итоги соцсоревнования между территориями, включая и «султанаты».

Отдельная история – это Москва (и, вероятно, Санкт-Петербург – А.Н.). Это единственное место в стране, где проблема представительства интересов территории в федеральном центре вообще не стоит. Поэтому тут мотивом одномандатного голосования никогда не является интерес, а только идеология. И чтобы выиграть, надо всего лишь понравиться, а понравиться гораздо проще, будучи оппозиционером — поэтому тут клондайк, где все борцы с режимом и пробуют с незапамятных времён свои силы. А начальство, в свою очередь, выкручивается как может, чтобы от столицы в федеральный парламент прошли фрики «согласованные», а не «оппозиционные» (напоминаю максиму «Враг Не Должен Пройти»). Ещё раз: в провинции властям очень легко объяснить людям, зачем им поддерживать единоросса — это не за партию, это за наши с вами федеральные трансферты на новый мост и новую школу. В Москве так объяснять невозможно.

Но именно потому, что почти нигде, кроме Москвы, у оппозиционеров шансов в одномандатных кампаниях особо не было, на московских округах образовалась толкучка из патентованных «борцов с режимом». Которые всю кампанию боролись в основном друг с другом, причем в основном даже не за избирателей, а за благосклонность Лёни Волкова. Соответственно, когда Лёня Волков таки изволил сделать итоговый выбор, неудачники дружно обоср***ли и УГ, и конкурентов-везунчиков. Диагноз, короче, тот же, что и всегда: неумение договариваться. А УГ от этого не только не спасло, но даже наоборот — выступило катализатором коммунальной склоки.

Косвенно правоту этой сентенции подтверждает электоральная статистика

Вот нынешнее голосование по мандатам в сравнении с предыдущими годами.

А вот итоговое распределение мест.

В чём тут прикол?

Из 19 мест, потерянных единороссами, только пять пришлось на одномандатников. Но здесь надо учесть два момента. Первый: стопроцентные функционеры «Единой России» Владислав Резник и Леонид Бабашов, зарегистрированные как «самовыдвиженцы», в итоге избраны депутатами Госдумы. Их вхождение в одноименную парламентскую фракцию сомнений не вызывает. Второй: поддержанные ЕР-мэром Сергеем Собяниным и благодаря этому успешно избранные как бы независимые Дмитрий Певцов, Олег Леонов и Анатолий Онотоле Вассерман также с высокой вероятностью после получения мандатов вольются в думскую фракцию ЕдРа. То есть, по одномандатникам у правящей партии потерь де-факто не будет.

Ну а 14 утерянных кресел по партийным спискам, наверное, можно считать на 92% результатом договорняка с «Новыми Людьми». Или небольшой тактической хитростью условно либерального крыла АП РФ, задумавшего создать легальный инструмент канализации протестных настроений мелких лавочников.

Теперь о том, как УГ сыграло на руку Владимиру #Путин­у, который неоднократно высказывался за сохранение партией власти своих позиций в Госдуме. Что в переводе с аппаратного языка означает сохранение устойчивого конституционного большинства с запасом.

Алейсей Чадаев 100% прав, когда говорит, что УГ стало катализатором коммунальной склоки опозиционеров. Очень ярко это иллюстрирует ситуация в 198-м одномандатном избирательном округе в Москве. Как бы от оппозиции небезызвестный Максим maxkatz Кац пролоббировал по этому округу выдвижение в Госдуму муниципального депутата, 28-летней Анастасии Брюхановой. Но сначала с ним схлестнулся соратник Алексея Навального Иван Жданов, также претендовавший на участие в выборах по этому округу, а когда он покинул Россию и был объявлен в федеральный розыск, ещё один представитель несистемной оппозиции, Марина Литвинович, выдвинула свою кандидатуру при поддержке партии «Яблоко», членом которой не является.

В итоге две оппозиционные дамы больше топили друг дружку, чем конкурировали с действительно сильным кандидатом, парламентарием от эсеров Галиной Хованской, к тому же поддерживаемой столичной мэрией. А финальная рекомендация УГ в пользу «девочки»-мундепа вместо взрослой женщины с более чем 20-летним политическим стажем (на момент голосования Марине Литвинович было 46) предопределила итоговый результат: хотя в сумме обе оппозиционерки набрали больше, чем Галина Хованская, которая и продолжит греть думское кресло и при необходимости снова голосовать за «обнуления».

Впрочем, у Леонида Волкова и Алексея Навального есть оправдание. Дескать, «мэрским» кандидатам банально накидали голоса через электронное голосование, а против такого лома с блокчейном приёма пока не придумано. С другой стороны, специалисты намекают, что если бы наблюдатели на участках за ДЭГ сделали слепок блокчейна в 19:59 мск – за минуту до конца голосования, когда у них ещё был доступ к специальному ПО наблюдения (ноде), то после публикации открытого ключа можно расшифровать всю цепочку и пересчитать результаты. Однако создатели УГ, да и представители оппозиционных кандидатов почему-то не озаботились грамотным наблюдением за электронным голосованием: даже если такие наблюдатели на участках и были, специалистами по блокчейну они не являлись. Вот и получили УГ на УГ…

Теперь, в общем-то, более интересный вопрос: а как надо было. Тут опять можно процитировать политтехнолога.

Всем оппозиционерам нечего делать в Москве — надо, чтобы в столице по каждому округу шёл бы кто-то один. А другим надо было ехать за МКАД и выдвигаться там, желательно — от любых системных партий, имеющих шансы на проход… Да, заранее зная, что проиграешь: но эти одномандатные кампании «просадили» бы заодно список ЕдРа в целом по стране, а все прочие партии получили бы больше по спискам. О конституционном большинстве единороссов, во всяком случае, уже бы точно речи не шло. Но так можно в режиме «общего дела», а у них как всегда «каждый за себя».

Но договориться, это уже минимум 10, а то и все 20 лет – самое сложное для несистемной оппозиции. Где каждый играется кто во что горазд – в амбиции, в УГ, в расследования и т.п.

И когда же они возьмутся за ум, а?

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