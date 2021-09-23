Профессор с браслетом на ноге из-за поста в сети

На сайте «Новой» фрагмент фильма Германа-младшего «Дело» накануне премьеры: смотреть.

Международное название фильма «Домашний арест». Это история профессора-филолога, оказавшегося взаперти с браслетом на ноге из-за поста в сети, в котором он обвинил в коррупции мэра.

Власть сильно обиделась. И обвинила специалиста по литературе Серебряного века в растрате госимущества, а именно — воровстве стульев.

Куда делись 15 стульев — одном Ильфу с Петровым известно. Докажи, что не украл, что научная-конференция не выдумана, а была на самом деле (Как спектакль «Сон в летнюю ночь», например. Аналогия с делом Кирилла Серебренникова очевидна, хотя авторы от этой параллели по понятным причинам и отказываются).

Герман называет свой фильм судебной драмой без суда, повестью о путях обретения справедливости. Путей этих все меньше. И многие из них упираются в тупики, имя которым судебные инстанции.

Кино с простым, но горьким посылом: «Лучше чем сейчас — не будет!»

В ролях: Мераб Нинидзе, Анна Михалкова, Александр Паль, Роза Хайруллина.

Смотрите с 23-го сентября

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