 

День святителей Петра и Павла: что нельзя делать 23 сентября

23.09.2021, 5:58, Разное
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В народе день Петра и Павла называют “Именинами рябины” или “Петром-Павлом осенним”. Обычно в этот день на Руси уже были первые заморозки, поэтому рябина успевала созреть. Согласно поверьям, эта ягода способна оградить человека от нечистых духов и болезней. Более того, рябину употребляли от простуды. В этот день наши предки начинали варить из ягод целебные компоты и квасы.

23 сентября нельзя ругаться и думать плохо о людях. Особенно это касается женщин. Нельзя вступать в конфликт с противоположным полом. Иначе три месяца лить слезы и жить в несчастье.

Также в этот день нельзя ничего делать руками – шить, ремонтировать одежду или дом. Такой труд обернется впустую.

Также не принято было в этот день плакать, даже от радости. Если такое случится, то удача отвернется от этого человека.

23 сентября девушкам следует прикрывать голову. Не стоит в этот день начинать новые проекты на работе. Устраиваться на другую должность тоже не надо. Менять обстановку или переезжать в этот день не стоит.

Приметы

Если вы заметили много рябины в этот день, вас ждет счастье.

Дождь в этот день говорит о скором наступлении теплой погоды.

Если ветку рябины повесить в этот день на потолок, это к удачи на весь год.



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