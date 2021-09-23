Главред – у Зеленского связывают покушение на помощника украинского президента с борьбой с олигархами

В Киевской области был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира. Как пишет «Главред», советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что нападение связывается с политикой главы государства, направленной на снижение влияния крупного бизнеса на политические процессы в стране.



Reuters

В офисе президента Украины подтвердили покушение на помощника Владимира Зеленского Сергея Шефира. Как пишет «Главред», советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что по машине стреляли более десяти раз, что свидетельствует о попытке демонстративного убийства соратника команды Владимира Зеленского. Он добавил, что нападение связывается с политикой главы государства, направленной на снижение влияния крупного бизнеса на политические процессы в стране.

«Да, действительно, сегодня был обстрелян автомобиль первого помощника президента Сергея Шефира. Тяжело ранен водитель. Всего в машину было сделано более десятка выстрелов. Очевидно, что это открытое, намеренное и крайне жёсткое нападение с применением автоматического оружия нельзя квалифицировать иначе, чем попытку демонстративного убийства ключевого члена команды», — считает Подоляк.

Сотрудник президентской администрации сказал, что полиция проводит все необходимые мероприятия для того, чтобы найти преступников. В области уже объявили план «Перехват». Покушение на Шефира связывается с политикой Зеленского, направленной на снижение влияния крупного бизнеса на политику на Украине.

«Правоохранительными органами проводятся все необходимые мероприятия для поимки преступников. В Киевской области объявлен план «Перехват». Сразу скажу, что мы, безусловно, связываем это нападение с агрессивной и даже воинственной кампанией противодействия активной политике главы государства. Политике, направленной на существенное снижение традиционного влияния теневых олигархов на общественные процессы, а также на уничтожение политико-финансовых группировок, откровенно работающих на наших внешних оппонентов», — добавил Подоляк.

Кроме того, в офисе Зеленского считают, что покушение на Шефира является демонстрацией временного объединения «полукриминальных политических и экономических субъектов», которые намерены противостоять борьбе с теневой экономикой, олигархами и судебной реформой. Такие группы, по мнению Подоляка, фактически перешли в атаку.

«Прямо сейчас мы видим, что уже произошло ситуативное объединение полукриминиальных политических и экономических субъектов, для которых детенизация, деолигархизация и проведение судебной реформы — прямая угроза их безбедному существованию. Не имея общественной поддержки, они явно пошли по пути прямых угроз и попыток физического устрашения», — уточнил Подоляк.

Также он добавил, что украинские власти будут проводить дальнейшую политику по преобразованиям в государстве и намерены реализовывать ещё более жёсткие антиолигархические и антикриминальные инициативы.

«Мы подчёркиваем, что политика президента, направленная на фундаментальную трансформацию государства, останется неизменной, а безусловным ответом на любые преступные действия против представителей государства будут ещё более жёсткие антиолигархические и антикриминальные решения власти», — подчеркнул Михаил Подоляк.

Как напоминает издание, 22 сентября неподалеку от села Лесники в Киево-Святошинском районе Киевской области был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира. В результате покушения тяжёлое ранение получил водитель помощника президента. Сам Сергей Шефир не пострадал. Нападавших уже ищет полиция.