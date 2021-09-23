Мнение: О персональной кабзде кремлёвскому пропаган***у

А вот и новость подоспела, для комментария к которой наилучшим образом подходит именно это, ёмкое и смачное, русское слово «кабзда». Ибо повод уж больно хорош… Такого и нарочно не придумаешь.

Когда-то в далёком прошлом неплохой человек и вполне самобытный телевизионный журналист, а ныне фигурант мемов и предмет совсем не восторженных эмоций телезрителей – всё… Перешёл, образно говоря, в иное измерение.

Российский телеведущий еврейского (это важно) происхождения Владимир Соловьёв, чьё имя стало не просто нарицательным, но синонимом самых беспардонных «манипуляций правдой» – см. англо-русский словарь парламентских выражений – получил своё. Можно сказать, самую достойную оценку своих усилий на кремлёвско-телевизионной ниве. Свою минуту славы…

Комитет по регламенту палаты представителей конгресса #США одобрил законопроект о введении санкций против 35 россиян из так называемого «списка Навального». Об этом сообщил в среду конгрессмен, член Хельсинской комиссии Пол Массаро. Документ, внесённый демократом Томом Малиновски и республиканцем Джоном Кертисом, требует от Белого дома рассмотреть всех включенных в него россиян на предмет санкций по «Акту Магнитского», в рамках которого США накладывают ограничения за коррупцию в третьих странах. На решение администрации Джо #Байден­а отводится 180 дней с момента принятия соответствующего закона. Сам проект включён в качестве поправки к оборонному бюджету США: такой же механизм Конгресс задействовал, чтобы утвердить санкции против «Северного потока-2», то есть, вероятность превращения парламентской инициативы в нормативный акт почти стопроцентна.

Тут уместно вспомнить, что свою карьеру будущая «звезда» РТР начинал именно в #США в качестве преподавателя, а затем бизнесмена. С тех пор у него сохранились кое-какие связи с американским истеблишментом, в том числе с еврейской общиной, поддержкой которой он пользовался. И если уж представители общины, обычно с возмущениям относящиеся к мерам против своих, по факту отказали Владимиру Соловьёву в поддержке, несложно предположить, как он всех достал по ту сторону Атлантики.

Впрочем, это ещё полбеды. В отличие от секторальных санкций, распространяющихся на российских юрлиц, персональные #санкции США против граждан РФ, как правило, охотно поддерживают в Европе. Отчасти из нежелания ссорится со своим евроатлантическим покровителем, отчасти из согласия с его аргументацией по конкретным персоналиям. А это с достаточно высокой степенью вероятности означает, что с виллой на озере Комо придётся проститься. Как и с прочими прилагающимися к ней ништяками.

Это – ахиллесова пята Владимира Соловьёва. Сама мысль о такой потере вгоняет его в дрожь. Что и заметили люди во время одной из телепередач, когда только-только стало известно, как группа евродепутатов предложила заморозить европейские активы коррумпированных лиц из «Списка Навального», в число фигурантов которого входит и телеведущий. Обычно лощёный и невозмутимый, он буквально в прямом эфире своей телепередачи стал выпытывать у директора департамента информации и печати МИД РФ Марии Захаровой, окажет ли страна ему поддержку по линии дипломатии в случае чего.

Ответ, что «этот санкционный маховик в ближайшей перспективе вряд ли пойдёт на спад» его едва ли утешил и устроил. Но Мария Захарова, как видим, ответила чистую правду.

Неужели творцу «соловьиных трелей» и правда придётся проститься с такой милой сердцу виллой? Или община поддержит в последний момент? А если нет, как же он будет отдыхать в #Крым­у после прекрасной Италии?

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