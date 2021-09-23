Залп из орудия крупного верлибра

Кто сегодня главные мастера авангардной поэзии? Заметки с премии имени Драгомощенко на берегу Финского залива.

Первое, что приходит в голову, когда вспоминаешь о Комарове — весёлая советская песня Игоря Скляра «На недельку до второго». Но «найти себя в пучине», а тем более «часом затонуть» здесь непросто — вода на этом берегу Финского залива едва доходит до пояса. Примечательность Комарова в другом — здесь находились и находятся по сей день Дома писателей.

Фото предоставлено пресс-службой Центра Вознесенского

Именно здесь прошло вручение довольно молодой поэтической премии имени Аркадия Драгомощенко в рамках фестиваля «Курорт», организованного Центром Вознесенского. Драгомощенко (1946-2012) — метареалист, классик авангардной поэзии. Логично поэтому, что среди номинантов вы не увидите представителей классического метрического стиха, господствует верлибр, причём весьма непростой, со сложными речевыми конструкциями. А есть ли вообще место силлаботоническому стихосложению в мире современной поэзии? Ведь именно РФ всегда славилась метрическими стихами. Взять даже былых обитателей Комаровских дач — Ахматова, Бродский… Все в прошлом?

С одной стороны, авангардные стихи позволяют авторам чувствовать себя свободными. А с другой стороны,

игнорирование целого пласта литературы не есть ли, наоборот, проявление несвободы? Ведь сейчас верлибр монополист, а писать в рифму чуть ли не моветон.

На протяжении нескольких дней молодых поэты живут в намоленном месте, где обитали не только великие литераторы, но и композиторы, художники, актёры, артисты балета… Это шанс окунуться в накопленную годами творческую атмосферу, да ещё в кругу единомышленников — здорово!

Премия Драгомощенко вручается седьмой раз, но в Комарове прошла впервые, как и сопутствующий ей фестиваль «Курорт». Миссия фестиваля — картографировать современную литературу и искусство через Дома писателей по всей РФ и создать единую инфраструктуру для молодых поэтов и писателей.

Программа обширная: дискуссия о совместном высказывании художника и поэта, книжный маркет, концерты, ночные экскурсии и многое другое. «Курорт» охватывает сразу три площадки в Комарово: Дом писателей, библиотеку и бар «Ларисочная». Все они находятся друг от друга на некотором отдалении, поэтому надо заранее решить, куда идти — все охватить не получится. Но в этих перемещениях с одной локации на другую и заключается прелесть фестиваля. Комарово гипнотизирует, здесь до сих пор живут литераторы, которые к туристам относятся со снисхождением — привыкли. Одну женщину (не меня) даже пригласили в гости. Все очень по-домашнему.

Фото предоставлено пресс-службой Центра Вознесенского

Слушателей приехало больше, чем ожидалось. Когда мы перестали помещаться в Доме писателей, нас вывели на улицу. Причем каждый выходил со своим стульчиком — совсем как в школе! И даже внезапно начавшийся дождь помешал лишь на время нам наслаждаться стихотворениями Павла Пепперштейна. После того как мы дружной компанией спрятались под крышей, чтения продолжились — есть в этом что-то простое и объединяющее.

Дорджи Джальджиреев. Фото предоставлено пресс-службой Центра Вознесенского

Главное событие — вручение премии, все же перенесли обратно в Дом писателей для торжественности момента. Поэты из шорт-листа премии, Доржи Джальджиреев, Максим Дрёмов, и Оли Цве, ещё совсем юные, но «хоть им нет двадцати пяти, трудный путь им пришлось пройти», стихи их простотой не отличаются. Многоступенчатость риторики и фразы, начинённые труднопонимаемыми терминами, начинаются еще до стихов, в сопроводительных письмах, написанных для лауреатов, и продолжаются во время комментирования стихов. Нужно вникать, анализировать, разбираться.

Победителем этого года стал Дорджи Джальджиреев. Когда этот скромный парень читает стихи, его голос будто переносит тебя в другую реальность. Члены жюри позиционировали Дорджи, как представителя калмыкской поэзии, носителя этой культуры в своих произведениях, однако сам молодой литератор не хочет загонять себя в эти рамки: «Я очень рад представлять калмыкскую поэзию, но не как нечто изолированное, а то, что может внести свою лепту в российскую и, будем надеяться, мировую поэзию, то, что также может открыть новые пути и вызреть новую проблематику». В финальном обращении Дорджи пожелал свободы всем политзаключенным — политическая проблематика по-прежнему волнует литераторов. В качестве приза поэт получил денежную премию и возможность публикации книги в издательстве «Порядок слов».

Катя Тарарак,

специально для «Новой»

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