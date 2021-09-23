 

Компания Xiaomi представила недорогую модель смарт-телевизора

23.09.2021, 5:20, Новости дня
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Новую модель телевизора современной конструкции Redmi Smart TV официально представили в компании Redmi Smart TV. По словам разработчиков, несмотря на бюджетный характер устройства, новинка удовлетворит потребности самых требовательных пользователей.

Телевизоры работают на операционной системе Android TV 11. Выпущено две основные версии с экранами по 32 и 43 дюйма по диагонали. Качество картинки соответствует стандартам HD и Full HD.

Телевизору управляются процессорами Cortex-A53 с четырьмя ядрами, которые работают с частотой 1,5 ГГц. Объем оперативной памяти – 1 Гб, основной – 8 Гб. Время отклика составляет 6,5 мс. Аудиосистема состоит из двух динамиков, поддерживающих разные форматы воспроизведения звука.



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