Компания Xiaomi представила недорогую модель смарт-телевизора

Новую модель телевизора современной конструкции Redmi Smart TV официально представили в компании Redmi Smart TV. По словам разработчиков, несмотря на бюджетный характер устройства, новинка удовлетворит потребности самых требовательных пользователей.

Телевизоры работают на операционной системе Android TV 11. Выпущено две основные версии с экранами по 32 и 43 дюйма по диагонали. Качество картинки соответствует стандартам HD и Full HD.

Телевизору управляются процессорами Cortex-A53 с четырьмя ядрами, которые работают с частотой 1,5 ГГц. Объем оперативной памяти – 1 Гб, основной – 8 Гб. Время отклика составляет 6,5 мс. Аудиосистема состоит из двух динамиков, поддерживающих разные форматы воспроизведения звука.