Байден объявил о запуске совместной с ЕС программы по передаче вакцин бедным странам

Соединенные Штаты совместно с Евросоюзом запускают партнерство по передаче вакцин от коронавируса странам с низкими доходами, сообщил американский лидер Джо Байден.

«Мы запускаем партнерство США и ЕС по вакцинам [от коронавируса] с целью работать более тесно вместе с нашими партнерами и расширять глобальную вакцинацию. И по мере того как мы это делаем, мы должны объединиться по всему миру в рамках нескольких принципов», – цитирует Байдена ТАСС.

Эти принципы предполагают безвозмездную передачу, а не продажу доз вакцин странам с низким уровнем дохода. Также в ходе этого партнерства будет проводиться борьба с дезинформацией вокруг вакцинации.

В конце августа глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус называл дополнительные прививки от коронавируса «морально неправильными» в условиях дефицита вакцины в государствах с низкими доходами на душу населения.