Британия собралась за 10 лет стать супердержавой в области ИИ

Национальная стратегия Великобритании по развитию технологий искусственного интеллекта предусматривает, что за 10 лет страна должна стать супердержавой в сфере ИИ, сообщают информационные агентства.

Правительство Великобритании заявило, что с помощью «процветающей экосистемы искусственного интеллекта и ведущей в мире системы исследований и разработок» огромный потенциал ИИ можно будет преобразовать в «лучший рост, процветание и социальные блага», передает РИА «Новости».

Лондон считает, что британские университеты и стартапы уже стали мировыми лидерами в создании инструментов для новой экономики, включающей влияние на нее ИИ. Власти страны заявили, что «драйвером прогресса, открытий и стратегического преимущества в сфере искусственного интеллекта» должен стать «доступ к людским ресурсам, данным, вычислениям и финансам».

Правительство поставило цель планировать долгосрочные потребности экосистемы ИИ, чтобы быть супердержавой в сфере науки и искусственного интеллекта, «поддерживать переход к экономике, основанной» на ИИ, обеспечить, чтобы Великобритания получила национальное и международное право управления соответствующими технологиями.

Напомним, заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов заявил, что технологии искусственного интеллекта уже приобретают форму инструмента геополитического влияния. В июне стало известно об опасениях США из-за возможного создания в РФ ИИ.