 

Появилась информация о предложении РФ к Израилю и США обсудить Сирию

23.09.2021, 5:14, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыАмериканская пресса утверждает, что РФ предложила Израилю обсудить ситуацию в Сирии в рамках трехсторонних переговоров на высоком уровне с участием США.

Axios со ссылкой на израильских чиновников пишет, что глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил возможность переговоров на встрече с израильским коллегой Яиром Лапидом. Также сообщается, что возможные переговоры России, Израиля и США по Сирии обсуждались в ходе встреч с советником премьер-министра Нафтали Беннета Эялем Хулатой, передает РИА «Новости».

Напомним, Лапид говорил, что Израиль, РФ и США рассматривают возможность возобновить проведение трехсторонних консультаций на уровне глав Советов безопасности. Встреча Лаврова и Лапида состоялась две недели назад.



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