Появилась информация о предложении РФ к Израилю и США обсудить Сирию

Американская пресса утверждает, что РФ предложила Израилю обсудить ситуацию в Сирии в рамках трехсторонних переговоров на высоком уровне с участием США.

Axios со ссылкой на израильских чиновников пишет, что глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил возможность переговоров на встрече с израильским коллегой Яиром Лапидом. Также сообщается, что возможные переговоры России, Израиля и США по Сирии обсуждались в ходе встреч с советником премьер-министра Нафтали Беннета Эялем Хулатой, передает РИА «Новости».

Напомним, Лапид говорил, что Израиль, РФ и США рассматривают возможность возобновить проведение трехсторонних консультаций на уровне глав Советов безопасности. Встреча Лаврова и Лапида состоялась две недели назад.