WP – «нас обязаны признать» — талибы изъявили желание принять участие в Генассамблее ООН

Представители «Талибана»* обратились к Генсеку ООН с просьбой допустить на проходящую в настоящий момент в Нью-Йорке Генассамблею организации своего постпреда, который будет выступать от имени Афганистана, пишет The Washington Post. Как отмечается в материале издания, талибы в целом прикладывают серьёзные усилия к тому, чтобы добиться признания своего правительства, и даже предпринимают кое-какие шаги для соблюдения «инклюзивности».



Reuters

Движение «Талибан»* желает принять участие в Генассамблее Организации Объединённых Наций и намеревается с этой целью отправить в Нью-Йорк своего высокопоставленного члена, пишет The Washington Post со ссылкой на заместителя официального представителя Генсека ООН Фархана Хака.

Как пишет американское издание, Хак уточнил, что Генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш в понедельник получил от «Талибана» послание, в котором, в частности, говорилось, что назначенный талибами министр иностранных дел Афганистана Амир Хан Муттаки желает принять участи в 76-й сессии Генассамблеи ООН, и подчёркивалось, что бывший афганский президент Ашраф Гани был свергнут и больше не признаётся международным сообществом в качестве лидера страны. По словам Хака, письмо пришло на бланке со штемпелем «Исламский Эмират Афганистан»; именно это название «Талибан» выбрал для страны.

«Признать наше правительство — это обязанность Организации Объединённых Наций; что же касается отдельных стран, включая европейские, азиатские и исламские, их обязанность — поддерживать с нами дипломатические отношения», — в свою очередь, заявил официальный представитель «Талибана» Забихулла Муджахид.

По информации WP, запрос талибов будет рассмотрен Комитетом ООН по проверке полномочий, в состав которого входят в том числе и США. «Для того чтобы обсудить этот вопрос, понадобится какое-то время, и мы, конечно, будем внимательно следить за ситуацией и участвовать в обсуждении наравне с другими членами Комитета по проверке полномочий», — сообщил журналистам на условиях анонимности чиновник американского Госдепа.

Как подчёркивается в материале The Washington Post, как ведущие государства — члены ООН отреагируют на такую просьбу со стороны талибов, на данный момент неясно. Ряд мировых лидеров, включая и Антониу Гутерреша, ранее заявляли, что будут пользоваться желанием «Талибана» получить легитимность на международном уровне в качестве «рычага влияния», чтобы заставить новые власти Афганистана сформировать «инклюзивное» правительство, в состав которого могут попасть и женщины, напоминает обозреватель WP. Пока, впрочем, ничего подобного так и не произошло, отмечает журналист.

По данным The Washington Post, талибы уже успели отреагировать на обращённые к ним требования о соблюдении принципов инклюзивности, назначив на посты заместителей глав ряда министерств представителей этнических меньшинств, включая нескольких узбеков и таджиков, а также одного хазарейца. При этом в составе правительства не оказалось ни одной женщины, что, скорее всего, поставит крест на попытках талибов получить международную финансовую помощь, — однако представители движения считают, что критические замечания по этому поводу не должны становиться препятствием для признания их власти международным сообществом, пишет WP.

Параллельно правительство талибов расширяет состав экономических управленцев, пытаясь стабилизировать финансовую систему Афганистана, оказавшуюся в «свободном падении» после внезапной заморозки зарубежных счетов, на которые поступали средства, выделенные свергнутому афганскому правительству в качестве помощи: во вторник движение назначило министра торговли и двух его заместителей, пишет американская газета. По информации WP, Афганистан уже столкнулся с хронической нехваткой наличных денег, из-за которой повседневная экономическая деятельность в стране практически прекратилась.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.