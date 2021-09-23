Мнение: Прорыв фронта в Южном Марибе

За последние дни хуситы добились крупных оперативных успехов в Марибе.

В результате внезапного наступления в южном Марибе, хуситы фактически смогли прорвать фронт, взять Байхан и выйти к южной трассе, по которой снабжалась вся марибская группировка саудитов. Теперь она фактически отрезана от возможности получать подкрепления из южных провинций, так как трассе на большом протяжении перешла под контроль хуситов. Также взят достаточно крупный город Хариб. Отмечается большое количество захваченных трофеев.

Теперь, вся группировка по сути висит на одной трассе снабжения идущей через пустыню на восток. Кроме того, войска обороняющие образовавшийся на юге выступ находятся под угрозой окружения, если хуситы смогут продвинуться вдоль трассы на северо-запад. Кроме того, перед хуситами при движении на север фактически нет войск и они действуют тут в свободном пространстве, так как фронт прорван на всю глубину. Есть опция прямого броска легкой пехоты на север, чтобы выйти к ключевой трассе с юга и отрезать от снабжения всю марибскую группировку (это несколько десятков тысяч человек), образовав грандиозный котел.

Само собой, можно ожидать, что саудиты сейчас спешно строить заслоны к югу от трассы и пытаться остановить наступление хуситов, отводя часть войск из потенциального оперативного мешка к югу от Мариба. Массированные авиадуары ВВС Саудовской Аравии не сильно помогли обороняющимся.



Потенциальный котел в южном Марибе. По разным оценкам там в окружение могут попасть части эквивалентные 3-4 бригадам.

Можно констатировать, что хуситы потерпев в марте-апреле неудачу с прорывом фронта саудитов и хадистов к западу и севера от Мариба, сменили пластинку, провели необходимую перегруппировку войск и смогли нащупать слабости в построении противника, добившись прорыва позиционного фронта. Это самый крупный успех хуситов со времен удачной части наступления к западу от Мариба в феврале 2021-го года.

Сейчас в южном Марибе развивается серьезный оперативный кризис, который при удачном раскладе может иметь далеко идущие последствия для всей йеменской войны. Также в очередной раз продемонстрировано, что хуситы владеют оперативной инициативой в Йеменской войне. Интервенты и хадисты с 2019-го года играют от обороны.

PS. Сегодня еще рассказывал о Йемене на стриме у проживающего в Чили журналиста Олега Ясинского.

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