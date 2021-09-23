В компании Microsoft создали мышку из переработанного пластика

Во время последнего мероприятия представители компании Microsoft среди прочих новинок показали мышку, практически целиком созданную из переработанного пластика. Это нехитрое устройство получило громкое название Ocean Plastic Mouse, что указывает на то, откуда взят материал.

Разработчики мышки утверждают, что пластик для нее добыт прямо из океана. Кстати, его воды действительно загрязнены как огромным числом выброшенных одноразовых бутылок, так и микропластиковыми частицами, несущими самую большую угрозу для водных обитателей.

Пластик для данной мышки производят из гранул, которые получают после очистки различных водоемов. Жесткие экологические стандарты соблюдаются даже при изготовлении упаковки для мышки. И в этом, похоже, самое главное ее преимущество.