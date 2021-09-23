Производство жестких дисков Barracuda Pro остановлено

Как стало известно из компетентных источников, компания Seagate отказывается от дальнейшего производства популярных жестких дисков Barracuda Pro. Однако тех, кто планировал их приобрести, просят не волноваться. В ближайшее время на конвейер поставят достойную современную замену.

Модель дисков Barracuda Pro с диаметром 3,5 дюйма выбирали пользователи персональных компьютеров, которым необходим был большой объем основной памяти.

Однако жесткие диски в последние год начали постепенно уступать свою долю рынка твердотельным накопителям, превращаясь в нишевый товар. Поэтому выросли требования к ним, отмечают разработчики. Нужно соответствовать новым рыночным условиям, поясняют свои действия менеджер компании.