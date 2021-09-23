Производство жестких дисков Barracuda Pro остановлено

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23.09.2021, 4:26, Новости дня
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Как стало известно из компетентных источников, компания Seagate отказывается от дальнейшего производства популярных жестких дисков Barracuda Pro. Однако тех, кто планировал их приобрести, просят не волноваться. В ближайшее время на конвейер поставят достойную современную замену.

Модель дисков Barracuda Pro с диаметром 3,5 дюйма выбирали пользователи персональных компьютеров, которым необходим был большой объем основной памяти.

Однако жесткие диски в последние год начали постепенно уступать свою долю рынка твердотельным накопителям, превращаясь в нишевый товар. Поэтому выросли требования к ним, отмечают разработчики. Нужно соответствовать новым рыночным условиям, поясняют свои действия менеджер компании.



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