Компания Valve оформила патент на функцию запуска видеоигр до полной загрузки

В компании Valve наконец-то оформили патент, заявку на который подали еще вначале прошлого года. Речь идет о функции, позволяющие начать игру на компьютере или другом электронном устройстве еще до того, как она полностью загружена.

По словам разработчиков, предложенная ими система экономит время геймеров. Но самое главное, что она позволяет также сокращать объем используемой памяти, так как та часть игрового файла, которая уже отработана, пока шла загрузка, удаляется.

Но странность в том, что оформленный на Valve патент вовсе не запрещает конкурентам использовать в своих устройствах фактически ту же самую функцию. Она, кстати, внедрена еще в PlayStation 4 и Xbox One. Кроме того, непонятно, станет ли сама Valve реализовывать свой патент.