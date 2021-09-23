 

Компания Valve оформила патент на функцию запуска видеоигр до полной загрузки

23.09.2021, 4:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В компании Valve наконец-то оформили патент, заявку на который подали еще вначале прошлого года. Речь идет о функции, позволяющие начать игру на компьютере или другом электронном устройстве еще до того, как она полностью загружена.

По словам разработчиков, предложенная ими система экономит время геймеров. Но самое главное, что она позволяет также сокращать объем используемой памяти, так как та часть игрового файла, которая уже отработана, пока шла загрузка, удаляется.

Но странность в том, что оформленный на Valve патент вовсе не запрещает конкурентам использовать в своих устройствах фактически ту же самую функцию. Она, кстати, внедрена еще в PlayStation 4 и Xbox One.  Кроме того, непонятно, станет ли сама Valve реализовывать свой патент.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.10 / Марка MINI презентует три электрических модели

23.08 / Боррель: “Евросоюз не собирается превращать Беларусь во вторую Украину”

10.07 / В ЛДПР заявили об обысках у шести членов партии в Хабаровском крае

12.10 / Страны ЕС введут санкции против Александра Лукашенко

09.12 / Путину построили в Сочи копию кабинета в Подмосковье, чтобы скрыть его место нахождение – СМИ

13.07 / Экономика: ОПЕК готовится принять опасное решение

06.03 / Власти Индии пригрозили арестовать сотрудников Facebook, WhatsApp и Twitter

18.07 / В России назвали YouTube лидером по количеству “запрещенного” контента

27.01 / В Минобразования сообщили, что в решении суда по иску Портнова речь идет о дополнительной экспертизе восьми учебников истории

04.06 / Нардеп от “Слуги народа” “выгуляла” в Верховную Раду сумку за 62 тыс. гривен

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика