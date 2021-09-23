 

Пентагон задумал установить в Арктике новый порядок

23.09.2021, 4:20, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыОтставной генерал-майор ВВС США Рэнди Ки назначен старшим советником по вопросам безопасности в Арктике, где должен обеспечить «порядок, основанный на правилах», сообщил Пентагон.

Ки должен «помогать в создании Центра имени Теда Стивенса по исследованию вопросов безопасности Арктики». Это «шестой и новейший региональный центр министерства обороны США». Как информирует ведомство, Ки «отвечает за поддержку создания и начальной деятельности нового института». Ему также предстоит взаимодействовать с «партнерами для обеспечения стабильного и основанного на правилах порядка в Арктике, который принесет пользу США и всем арктическим странам».

Центр, как сообщили в Пентагоне, должен будет решать «вопросы региональной и глобальной безопасности посредством исследований, взаимодействия и образования», установить «международные сети лидеров в сфере безопасности для продвижения приоритетов национальной безопасности США» в регионе, передает ТАСС.

Напомним, о создании центра Пентагон объявил в июне. О том, где центр будет находится, пока не сообщается. РФ неоднократно критиковала западные страны за то, что они пытаются заместить Устав ООН и существующие нормы международного права так называемым миропорядком, «основанным на правилах».



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