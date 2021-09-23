Глава ФИФА назвал Россию великой футбольной державой

Президент Международной футбольной федерации (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что верит в российский футбол.

На полях ГА ООН в Нью-Йорке его спросили верит ли он в возможности российских футболистов, на что Инфантино ответил: «Конечно верю, совершенно точно». Инфантино назвал Россию «великой футбольной державой». «Мы провели (там) лучший чемпионат в истории. Мы просто должны продолжать играть и тренироваться», – приводит его слова РИА «Новости».

В 2018 году ФИФА признала чемпионат мира по футболу в РФ лучшим в истории. После провального выступления сборной РФ на чемпионате Европы – 2020 российскую команду покинул главный тренер Станислав Черчесов, его место занял Валерий Карпин.