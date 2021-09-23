Неправильная разморозка, недостаточный разогрев сковороды: ошибки при жарке рыбы

Вряд ли кто-то поспорит, что речная и морская рыба несет в себе огромную пользу. Ее всегда легко приготовить дома, но нужно знать несколько правил и секретов. Важно уметь не только правильно разморозить или разделать тушки, но и знать, как долго жарить, при какой температуре и не только. Для одного вида рыбы хватит несколько минут, а другие нельзя есть недожаренными. Вот какие ошибки при приготовлении рыбы кулинары совершают чаще всего.

Недостаточно высокая температура гриля или плиты

Сковорода или гриль должны быть очень горячими. Когда холодные рыбные белки соприкасаются с горячим металлом, они образуют химические связи, которые очень трудно разорвать. Вот почему вы в конечном итоге оставляете на сковороде часть рыбы, когда ее переворачиваете.

Если вы готовите рыбу на гриле или плите, проявите терпение. Поставьте сковороду без крышки и включите конфорку на средний огонь на 3-5 минут, прежде чем положить рыбу. Когда сковорода или решетки очень горячие, рыбу легче перевернуть. То же самое и с замороженной рыбой. И не придется избегать покупки замороженной рыбы в продуктовом магазине.

Вы готовите слишком долго

Слишком долгое приготовление рыбы приведет к ее пересыханию и потере естественного вкуса. Хорошее правило: измерьте рыбу в самом толстом месте и готовьте 4 минуты на каждый сантиметр. Мякоть должна стать твердой и превратиться из полупрозрачной в непрозрачную или белую, но при этом оставаться слегка полупрозрачной в середине.

Снимите рыбу, когда в середине останется лишь немного полупрозрачности. Вы можете применить этот совет практически к любому типу рыбы. Если почти готово, значит, можно снимать. Что касается лосося, обратите внимание на белые линии, которые будут выделяться. Когда лосось почти готов, некоторые белки начнут вытекать из рыбы, потому что они коагулировали.

Вы постоянно трогаете рыбу при жарке

Если постоянно тыкать в рыбу вилкой, ее хрустящий внешний слой кожи, который удерживает вкусный сок внутри, развалится во время приготовления. Сведите к минимуму переворачивание и никогда не используйте щипцы для жарки рыбы. Используйте один или два резиновых или металлических шпателя или даже ложку, чтобы перевернуть рыбу, не тыкая ее.

Если рыба готова к переворачиванию, вы легко сможете вставить под нее лопатку. Если вы попытаетесь оторвать ее слишком рано, хрустящий слой прилипнет к сковороде. Стоит дать ей полежать слишком долго, она вызовет неприятный рыбный запах. От него потом не так просто будет избавиться.

Вы неправильно разморозили рыбу

Разморозка при комнатной температуре или в горячей воде дает широкие возможности для размножения бактерий. Вместо этого разморозьте рыбу в течение четырех-пяти часов в холодильнике. Если вам нужно сделать это быстро, запечатайте рыбу в пакет с застежкой-молнией и поместите в миску, наполненную очень холодной водой.

Мешок должен быть полностью покрыт жидкостью, но убедитесь, что само мясо не соприкасается с ней. Если это произойдет, оно станет слишком влажным и его будет очень трудно приготовить. Этот метод позволяет разморозить филе примерно за 20-30 минут.

Вы слишком много солите маринад

Если вы приправляете маринад в основном солью, мясо впитает жидкость, но оставит большую часть кристаллов. Большую часть приправ и соли натрите прямо на филе, добавляя лишь небольшую часть в маринад. Будьте осторожны, не маринуйте слишком долго, иначе рыба будет сырой. Смешайте укроп, фенхель, лимон и немного оливкового масла, чтобы получилась нежная субстанция с восхитительным ароматом. Поместите туда рыбу на полчаса, а потом жарьте.

Перед приготовлением вы снимаете кожицу

Кожу будет легче удалить, если сначала приготовить рыбу. Высокая температура ослабляет связующий слой жира между мясом и кожей, благодаря чему ее легко снимать. Прочные белки в коже рыбы также облегчают переворачивание и перемещение сковороды.

Во время приготовления на лососе должна оставаться кожа, чтобы она хорошо хрустела. Другие виды рыбы, которые часто представляют собой толстые нарезки, например, окунь, тоже могут долго готовиться прямо в кожице. К тому же в ней содержится много питательных веществ, так что не спешите ее удалять. Если соблюдать все эти правила, ваша жареная рыба будет не только вкусная, но и полезная.