Мнение: Письмо: “Самоубийство по мотивам аниме”

Вот это письмо, о котором я писала в своем посте сегодняшнем.

И здесь хочется немного другую тему поднять.

В случае суицида подростков принято обвинять родителей, но в большинстве случаев родители таких подростков – не хуже других.

Дети плохих родителей почти никогда не кончают жизнь суицидом.

Это делают дети обычных родителей.

Но это не значит, что родители никак не могут предотвратить такое несчастье.

Я описала сегодня в посте, как это можно предотвратить.

Но для этого надо очень хорошо понимать, что такое несчастье случается с обычными детьми обычных родителей.

Причина – печальное стечение обстоятельств на фоне подросткового кризиса.

Если вы будете считать виноватыми плохих родителей, вы не сможете увидеть ни стечение обстоятельств, ни подростковый кризис.

А значит, вы будете безоружны.

“Стечение обстоятельств” не означает, что все происходит случайно и “никто не застрахован”.

К счастью, застраховаться можно, если понимать, что это за стечение обстоятельств.

А если не понимать, то нет.

Вот давайте прямо в этом письме посмотрим, что происходило с девочкой.

legalservices63

Добрый день!

Уважаемая Эволюция, не знаю насколько мое письмо подходит для Вашей рубрики.

Я бы не стала Вам писать, если бы со слов следователя не знала, что 4 школьницы в разное время только в нашем районе за лето 21г. совершили самоубийство по мотивам аниме, девочки в возрасте от 12 до 16 лет, у всех благополучные семьи, все хорошо учились.

(Обычно более уязвимы юноши и мужчины, в пять раз чаще это делают мужчины, а не женщины. Женщины более стабильны психически, биологическая фора. Но сейчас убивать себя стали часто девочки, судя по статистике. Я связываю это с кризисом гендерной идентичности и с модой на феминизм)

Из материалов уголовного дела возбужденного по ст. 110 УК РФ на основании смерти моей дочери:

В материалах дела, есть допросы друзей, одноклассников находившихся с ней за час до произошедшего; дневник, изъятый из квартиры после происшествия. Медицинское заключение ещё не готово, переписки из социальных сетей запрошены, на данный момент отсутствуют в материалах дела.

Моя дочь 16лет увлекалась просмотром аниме, её любимый сериал был «Великий из бродячих псов», она ассоциировала себя с главным героем Дазаем. Прообразом этого героя является японский писатель Дазай Осамо, автор книг «Исповедь «неполноценного» человека», «Закатное солнце» и пр., он являлся геем и покончил с собой. Дочь вела Тик Ток, о котором я не знала, который начинается с более позитивных записей, касающихся её творчества. Там содержится её запись: «В попытках изучить личность Дазая читаю и перечислены выше указанные книги». Из показаний друзей известно, что она смотрела запрещенные в России аниме «Тетрадь смерти» и «Токийский гуль», но как сказать запрещенных, запрещенных без опубликования возрастного ограничения +18. Из показаний одной из подруг она один раз обронила фразу, что хотела бы «Красивое самоубийство».

(Ну вот это главное обстоятельство – увлеченность и даже влюбленность в героя-самоубийцу. Впечатлительность девочек сильная, влюбчивость и чувствительность обостренная, и герой-харизматик уведет с собой в мир иной многих подростков. Особенно если вы считаете, что никакие игры и фильмы не могут повлиять на личность. На взрослую сильную личность не повлияют. На слабую личность и тем более личность подростка – еще как. Личность подростка – это губка. Это эволюционно оправданно, такая пластичность позволяет подростку проходить любую инициацию, формироваться под стать той социальной группы, в которой он находится. Это большой потенциал для трансформации, полезное качество, которое может выйти боком. Вот почему так важно, какие идеалы у вашего ребенка от 10 до 18 лет. Дальше не так критично)

В остальном показания детей не разнятся, была веселой, общительной, последнее время старалась похудеть.

Понимала ли я, как её мама, что что-то не так.

Я видела последние 2 месяца депрессивное её состояние, плюс она похудела и я взяла под контроль её питание и вес, он был на границе нормы по ИМТ. После последнего разговора с ней за 3 дня до, я решила уже принять конкретные меры, узнала контакты психолога, который занимается не только депрессивными состояниями, но и подростками с анорексией. Психолог меня заверила, что они работают в 3ем с психотерапевтом и диетологом. Мы были в процессе записи к психологу, о чем дочь знала и выразила желание пообщаться.

Мы самая обычная семья с доходом ниже среднего. Дочка от первого брака, так же сейчас живем с мужем и у нас совместный ребенок 2,5 года. Этим летом мы купили квартиру, сказали, что купили её ей на будущее или как первоначальный взнос в дальнейшем. Дочка была способной, закончив 9 класс сдала ОГ по математике и русскому на 5. Хотела стать дизайнером, училась в художественной школе.

За 2 дня до произошедшего мы семьей (в 4-ом), уехали на турбазу, где она была довольная, веселая, в первый вечер мы слушали треки с её телефона, там не было депрессивных песен, вечерами с нами играла в карты и крокодил. У нас были с ней личные разговоры, почему она иногда грустит и высказывает мысль, что жизнь не доставляет радости, может она думает, что я люблю её меньше, чем младшего или что мы не богато живем. На что она уверила меня, что она знает, что я её люблю, у неё нет ко мне обид и её все устраивает.

Я знала, что главный герой (Дазай) гей, мне это не нравилось, но это тренд времени я так понимаю, но что он суицидник я не знала, так же после изучения её ТикТока могу сказать, что там целые сообщества, романтизирующие самоубийства, которые оставили более 600 комментариев под видео с тегами про бродячих плов, все с аватарками аниме героев, самое страшный комментарий, который я прочла это: «эта песня будет звучать на моих похоронах завтра». Её дневник, который я прочла только у следователя очень перекликается с «Исповедью «неполноценного» человека» она пишет о том, что она ведет 2ую жизнь улыбается на людях и очень плохо ей внутри, что она не понимает, как можно радоваться жизни и пр.

По факту на данный момент её шкаф забит новыми вещами с этикетками для школы, что она сама купила в 10 класс. Она просила записать её к зубному, знала, что будет запись к психологу, ругалась на меня за неделю до, что я хотела её перевести все-таки в математический класс, в общем планировала жить.

(Суицид – это обычно “хорошо подготовленный экспромт”. Человек может думать об этом, иногда говорить, но однозначных планов у него обычно нет. “Иногда накатывает”. Импульсивно он может совершить этот поступок, а может не совершить. Надо понимать, что суицид всегда происходит на фоне депрессии. Но депрессия у разных людей протекает по-разному. От депрессии лучше всего защищают два ресурса: имидж и здоровье. Все ресурсы защищают, но эти два лучше всего. Ресурс здоровья – это режим дня, спорт, забота о теле. Ресурс имиджа – это нечто похожее, плюс работа над образом, над гардеробом. Подростки редко увлекаются ресурсом здоровья всерьез, но имиджем они вполне способны увлечься. И если прокачка имиджа состоит не из того, что они худеют и красят волосы и ногти в разные цвета, а из работы над телом и физкультуры, это надежно защищает от депрессии. То есть подростку без физкультуры выжить очень сложно. Взрослому тоже не легко, но подростку трудней)

Я не знаю насколько это письмо необходимо для Вашего блога, если только в части предупреждения родителей, что они могут жить и быть рядом и не знать своих детей.

Со слов следователя: Такие сообщества, как синий кит и прочие, работают по другой схеме. Они дают детям задание, которые они выполняют или нет, и финальное покончить с собой. Так же детей могут просить перенести, какой-то пакет и шантажировать потом, что там наркотики и прочие и они сядут, требовать денег с них. Если ещё, которые получают, каким-то образом личную информацию или видео и шантажируют распространением.

Если бы не было информации о других аналогичных случаях, я бы не думала, что это такой метод воздействия на подростков. Следователь сказал, что в дальнейшем будет экспертиза, но мне сложно сказать будет ли кто этим заниматься и насколько качественная она будет проведена. Могли ли эти произведения и сообщества воздействовать так, чтоб побудить совершить самоубийство.

(Сообщества – конечно. Суть сообществ – в социальном влиянии. Про влияние произведений и особенно харизматичных героев тоже хорошо известно. Есть даже термин “эффект Вертера”. Из-за популярности романа Гете “Страдания юного Вертера” была волна массовых самоубийств в конце 18 века. Это не значит, что такие произведения нельзя читать, но юным и неокрепшим личностям некоторые произведения, даже великие, читать может быть рано и особенно вредно перечитывать, вовлекаться, фанатеть. Это может стать главным из тех самых печальных обстоятельств. Что же касается куда менее великих и более мрачных произведений, да еще визуальных и с музыкой, они могут быть опасней, потому что влияют на все органы чувств. Если вы видите, что ваш ребенок увлечен и погружен во что-то, можете быть уверены, это на него тотально влияет. Посмотрите внимательней, что влияет на него)

До происшествия она прошла тест в сети, кто она из сериала «Великий из бродячих псов», и попросила меня пройти она оказалась Дазаем, я Куникуду. Все персонажи в сериале прообразы писателей, в основном японских, но есть русские классики, такие как Достоевский.

За 2 дня до она говорила, что она Дазай, т.е. утвердилась в этой мысли. Если бы тогда я знала, что это значит. Хотя может я бы и тогда ничего не смогла бы изменить.

Что со мной произошло и чего я не ожидала:

– оказывается новостные паблики в социальных сетях ищут информацию и размещают личные фото со ссылками на её страницу в этой сети. Это не законно и является нарушением закона о персональных данных и прав на неприкосновенность частной жизни, на личную и семейную тайну. Все это привело к написанию на её открытой странице комментариев не вполне адекватных людей и личных сообщений её друзьям подросткам.

– оказывается самое сложное это спать и не мучать себя мыслями, но снотворное или успокоительное Вам продадут только рецепту врача. Спасибо Вам за статью «Потеря близкого» она мне очень помогла, прочитав её на 10 день несколько раз, я запретила себе мусолить эту жвачку вины в голове и разрешила себе жить, раде близких;

(Безрецептурные успокоительные тоже есть, они мягкие. Хорошо, что сильные препараты продают только по рецепту, иначе суицидов было бы больше. Чтобы не обвинять и не расшатывать себя, важно обратить свою ответственность на то, что в ваших силах. У вас есть ребенок, которому нужна адекватная и заботливая мать, есть муж, которому нужна жена, наверняка есть родители. С вашей старшей дочкой случился несчастный случай, с этим уже ничего не поделать)

– так же очень тяжело справляться с реакциями людей на событие и восклицаниями в твой адрес, так как ты как родитель абсолютно не защищен в этом вопросе и сам готов себя считать виноватым, да и считаешь в принципе, просто ничего уже не поправишь и смысла в этом нет.

(Виноват – это “довел до суицида”. Ничего подобного в вашем случае быть не может. “Не смог предотвратить” – это не вина, хотя и мера родительской ответственности. Но эта мера ответственности важна для родителей тех подростков, которых еще можно уберечь. А для вас уже не имеет значения. Зато для вас имеет большое значение ответственность перед другим ребенком. Он не должен пострадать из-за несчастья, которое произошло с сестрой)

Возможно это Важная информация для родителей и с Вашими комментариями взаимодействия с ребенком поможет родителям, что-то поменять, если у них есть предпосылки думать, что с ребенком что-то не так.