 

Компания Meizu выпустила прозрачный переносной аккумулятор

23.09.2021, 3:32, Новости дня
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Компания Meizu вместе с новыми мобильными флагманами представила широкой публике необычный переносной аккумулятор, который можно использовать как быстрое зарядное устройство.

Мощность исходящего тока в батарее составляет 118 Вт. А емкость хранимой энергии – 20 тысяч мАч. Это как треть стандартного аккумулятора от автомобиля среднего класса, поясняют эксперты.

Однако главной особенностью новинки стал полупрозрачный корпус, благодаря которому видно, как батарея устроена внутри. Также в аккумулятор встроен экран IPS, на котором можно видеть все важные параметры, включая процент заряда, силу тока и т.д. Цена данного устройства составит в розничной торговле 155 американских долларов.



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