Компания Airbus создала летающий электромобиль

Производитель авиалайнеров Airbus представил не совсем обычный для себя летательный аппарат. Это маленькое аэротакси, которое во время полета не выбрасывает ни грамма парниковых газов.

Модель Airbus CityBus NextGen обеспечена электротягой, а элементом питания служит мощный аккумулятор. Дальность полета здесь ограничена – всего 80 километров. Но в условиях больших городов или при потребности передвигаться по пригородным зонам больше и не нужно.

Кроме того, производитель сообщает, что летательный аппарат может разгоняться до скорости 120 км/ч и брать на борт до четырех пассажиров. Такси в полном смысле этого слова, оценивают новинку эксперты. Кстати, зарядка аккумулятора происходит достаточно быстро.