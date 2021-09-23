 

Компания Airbus создала летающий электромобиль

23.09.2021, 3:32, Новости дня
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Производитель авиалайнеров Airbus представил не совсем обычный для себя летательный аппарат. Это маленькое аэротакси, которое во время полета не выбрасывает ни грамма парниковых газов.

Модель Airbus CityBus NextGen обеспечена электротягой, а элементом питания служит мощный аккумулятор. Дальность полета здесь ограничена – всего 80 километров. Но в условиях больших городов или при потребности передвигаться по пригородным зонам больше и не нужно.

Кроме того, производитель сообщает, что летательный аппарат может разгоняться до скорости 120 км/ч и брать на борт до четырех пассажиров. Такси в полном смысле этого слова, оценивают новинку эксперты. Кстати, зарядка аккумулятора происходит достаточно быстро.



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