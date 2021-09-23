В Совфеде обратили внимание на попытки создания в Крыму этнических преступных групп

«Нас очень беспокоят участившиеся столкновения между представителями разных национальностей в Крыму. Раньше здесь такого не было. Надо разбираться, в чем тут дело», – сообщил газете ВЗГЛЯД сенатор Сергей Цеков. Ранее в Евпатории полиция задержала более полусотни участников массовой драки.

«Мы отмечаем попытки создать на полуострове преступные группировки по этническому признаку. Но я абсолютно уверен, что правоохранительные органы Крыма пресекут эти вещи на корню, без оглядки на лидеров национальных сообществ», – подчеркнул член Совета Федерации, представитель Крыма Сергей Цеков.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, во вторник вечером на одной из автозаправочных станций в Евпатории произошла массовая драка. Прибывшая на место полиция задержала 58 участников, у некоторых было изъято травматическое оружие, информирует МВД. В Сети появилось видео задержания участников конфликта. «Во время предотвращения противоправных действий отдельные граждане из числа собравшихся предприняли попытку нарушения общественного порядка. Для ее пресечения сотрудниками полиции в соответствии с законодательством было произведено несколько выстрелов в воздух, пострадавших нет», – говорится в сообщении. Все задержанные – жители Симферополя, Сакского района и Евпатории.

«По неофициальной информации из СМИ, конфликт произошел у крымских татар с чеченцами, которые незадолго до потасовки избили сотрудника магазина. МВД эти сведения пока не комментирует», – пишет «Газета.ру». Как сообщили в региональном управлении министерства, продолжается проверка, по итогам которой будет решено, возбуждать ли уголовное дело.

Как рассказал газете ВЗГЛЯД депутат Евпаторийского горсовета Эльдар Ибрагимов, произошел обычный бытовой конфликт двух человек, причем один из них был уроженцем Чеченской Республики, а другой – вообще иностранцем, гражданином Азербайджана. «Сама их драка произошла еще в Симферополе, после нее азербайджанец попал в больницу. После этого стороны назначили встречу на АЗС в Евпатории, чтобы «разобраться». О представителях Чечни многие думают, что они – грозные и опасные. Поэтому местные жители чуть-чуть «переоценили» опасность и на назначенной встрече четырех чеченцев встретили около 60 местных жителей», – отметил собеседник. Причем, по словам депутата, у крымчан был интернациональный состав: и славяне, и армяне, и крымские татары. «Просто вступились крымчане за крымчан», – добавил Ибрагимов.

При этом сами участники конфликта не хотят официально жаловаться в правоохранительные органы на своих оппонентов, они пытаются помириться, сообщил газете ВЗГЛЯД член Совета при полномочном представителе президента в Южном федеральном округе Ибраим Ширин.

Напомним, 23 июля в центре Симферополя также произошла массовая драка молодых людей, в которой, предположительно, участвовали выходцы с Кавказа.