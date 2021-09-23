Свеча в банке: один из самых оригинальных способов заготовки овощей

Зимой очень хочется есть фрукты и овощи, как и летом, чтобы получать достаточное количество витаминов и минералов. Да и просто приятно лакомиться любимыми закусками. Однако делать заготовки с консервантами для этого – не лучший вариант. Зато можно воспользоваться уникальным и полностью естественным способом хранения не только помидоров и огурцов, но и яблок, персиков, абрикосов и слив. И для этого нам даже не потребуются вредные для здоровья консерванты.

Лайфхак по приготовлению заготовок без консервантов

Чтобы все получилось, важно выбирать здоровые и качественные фрукты и овощи, не имеющие пятен или мягких частей на кожуре. Кроме того, они должны быть чистыми и полностью сухими, без капли воды. Так что мыть плоды ни в коем случае не нужно, а если они мокрые из-за дождя, росы или чего-то еще, то фруктам и овощам нужно будет дать высохнуть на чистом полотенце и при необходимости вытереть их вручную, чтобы в банке не образовался конденсат. Далее фрукты или овощи нужно положить в сухую чистую банку, не наполняя ее полностью. Затем между ними следует вставить чистую свечу без запаха, зажечь ее и дать погореть 8-10 минут, не закрывая банку крышкой.

Как время истечет, банку нужно будет плотно закрыть крышкой, не задувая свечу. Она должна продолжать гореть с закрытой крышкой и погаснуть сама по себе, когда в банке закончится кислород. Обычно это происходит через 20-30 секунд, после чего можно отправить храниться банки в темное прохладное место до востребования. Таким образом, овощи и фрукты будут оставаться свежими в течение нескольких месяцев, и зимой можно будет ими лакомиться, получая от еды уйму питательных веществ.