 

Свеча в банке: один из самых оригинальных способов заготовки овощей

23.09.2021, 3:22, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Зимой очень хочется есть фрукты и овощи, как и летом, чтобы получать достаточное количество витаминов и минералов. Да и просто приятно лакомиться любимыми закусками. Однако делать заготовки с консервантами для этого – не лучший вариант. Зато можно воспользоваться уникальным и полностью естественным способом хранения не только помидоров и огурцов, но и яблок, персиков, абрикосов и слив. И для этого нам даже не потребуются вредные для здоровья консерванты.

Лайфхак по приготовлению заготовок без консервантов

Чтобы все получилось, важно выбирать здоровые и качественные фрукты и овощи, не имеющие пятен или мягких частей на кожуре. Кроме того, они должны быть чистыми и полностью сухими, без капли воды. Так что мыть плоды ни в коем случае не нужно, а если они мокрые из-за дождя, росы или чего-то еще, то фруктам и овощам нужно будет дать высохнуть на чистом полотенце и при необходимости вытереть их вручную, чтобы в банке не образовался конденсат. Далее фрукты или овощи нужно положить в сухую чистую банку, не наполняя ее полностью. Затем между ними следует вставить чистую свечу без запаха, зажечь ее и дать погореть 8-10 минут, не закрывая банку крышкой.

Как время истечет, банку нужно будет плотно закрыть крышкой, не задувая свечу. Она должна продолжать гореть с закрытой крышкой и погаснуть сама по себе, когда в банке закончится кислород. Обычно это происходит через 20-30 секунд, после чего можно отправить храниться банки в темное прохладное место до востребования. Таким образом, овощи и фрукты будут оставаться свежими в течение нескольких месяцев, и зимой можно будет ими лакомиться, получая от еды уйму питательных веществ.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.09 / Мнение: Запрос в комментаторы

10.11 / Почему опасно защищать смартфон отпечатками пальцев

05.03 / Ученые объяснили повышенную заразность “британского” штамма коронавируса

23.02 / ПАНДЕМИЧЕСКАЯ ДЕПРЕССИЯ

24.12 / Мнение: Выставка Фалька открылась под замком и, притаившись, ждет посетителей в январе

28.05 / Врач-диетолог клиники управления здоровьем назвала идеальные продукты для быстрого похудения

15.02 / Мишустин направил десять миллиардов в созданный Путиным фонд

05.11 / Мнение: Перераспределение

04.09 / Мнение: Как скучно мы живем…

12.03 / Кенотаф в память русских моряков, спасенных японцами во время войны 1905 года, перенесен на новое место

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика