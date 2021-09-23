 

Мнение: Закон омерты

23.09.2021, 3:08, Разное
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Все больше признаков того, что специфической особенностью четвертой волны террора станет проведение медицинских (а в данном контексте есть смысл говорить о ветеринарных) опытов на детях. Каждый день приходят заявления высокоранговых докторов Менгеле, требующих принудительной вакцинации несовершеннолетних.

В определенном смысле это качественный выход на новый уровень «новой нормальности». Если ранее по отношению к детям еще сохранялся иммунитет на эксперименты, то теперь предлагается включить в подопытных и эту, весьма перспективную группу населения. От детей ждать сопротивления не приходится. Самым сложным станет принуждение их родителей — и вот это и должна будет решить новая серия насилия.

В России необходимо как можно скорее начать прививать детей от коронавируса, заявил вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов. По его словам, при необходимости для этого можно даже закупить зарубежные вакцины от ковида.

«Справиться с ростом заболеваемости помогла бы вакцинация несовершеннолетних, но в России она пока недоступна. В Западной Европе испытания вакцин для несовершеннолетних были проведены еще весной, там детей с 12 лет уже прививают, и вполне успешно.»

К детям предлагается применить презумпцию заразности. Кажется, что член-корреспонденты околомедицинских наук пересмотрели голливудских боевиков про зомби — там примерно тот же принцип, отягощенный правом на применение оружия по любому вызывающему подозрение. У нас пока решено ограничиться вместо выстрела просто уколом неизвестной по своим последствиям субстанции.

Логика прозрачна: принуждение родителей сдать своих детей на опыты делает их соучастниками преступления против человечности. А значит, в будущем эти люди будут замазаны совместным с государством преступлением и станут послушными исполнителями любых, даже самых бесчеловечных распоряжений властей. Мафиозный принцип омерты становится базовым пропуском в будущий «новый мир».

Источник: Эль Мюрид



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