NTD – в Австралии произошло одно из сильнейших землетрясений за всю историю наблюдений

Недалеко от Мельбурна произошло одно из сильнейших землетрясений для Австралии за всю историю наблюдений. Как передаёт NTD, толчки силой 6 баллов почувствовали миллионы австралийцев. О пострадавших в результате происшествия сообщений не поступало.

Вот так выглядят последствия землетрясения в Мельбурне, которое произошло в среду. Подземные толчки силой 6 баллов почувствовали миллионы австралийцев. Это было одно из сильнейших землетрясений для страны за всю историю наблюдений.

ЖИТЕЛЬ МЕЛЬБУРНА: Вдруг всё затряслось. Я сначала подумал, что у соседей сверху высокоинтенсивная тренировка. Телевизор двигался, я выглянул с балкона: другие дома тоже тряслись, и электрические провода.

ЖИТЕЛЬ МЕЛЬБУРНА: Сначала кажется, что круто, но потом становится страшновато.

Многие выбегали из трясущихся зданий. Обломки видны на одной из ведущих торговых улиц мегаполиса. В некоторых районах нет света.

ЖИТЕЛЬНИЦА МЕЛЬБУРНА: Я сразу поняла, что это землетрясение. Было очень страшно. Я сказала детям, чтобы они были готовы выбежать на улицу, потому что весь дом трясло.

ЖИТЕЛЬ МЕЛЬБУРНА: Земля стала двигаться, загрохотали окна, попадали колонки. Моя девушка — из Мексики, она сразу побежала на улицу, потому что привыкла к такому. И вот — я тоже выбежал.

Эпицентр землетрясения находился в сельской местности примерно в 200 километрах от Мельбурна на глубине 10 километров. После основного толчка был афтершок магнитудой 4.

Землетрясение чувствовали за 800 километров в Аделаиде и за 900 — в Сиднее.

Однако разрушения, по всей видимости, есть только в Мельбурне. О пострадавших сообщений не поступало.

Дата выхода в эфир 22 сентября 2021 года.