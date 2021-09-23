Зеленский поблагодарил страны, которые “не боятся называть оккупацию оккупацией, а агрессию – агрессией”

Президент не назвал страну, но из контекста следует, что речь идет о России, которая в 2014 году начала агрессию против Украины.

“Я благодарен всем государствам, которые в этом году упомянули Украину в своих выступлениях именно здесь. Это очень важно. И многим другим, которые не стыдятся того, что Украина – их друг, партнер, которые могут назвать вещи своими именами: оккупацию назвать оккупацией, а агрессию назвать агрессией, не боясь, что кто-то там показательно покинет этот зал. Не надо этого делать, это площадка диалога. Счастья Украине это точно не принесет. Счастье Украине могло бы принести, если бы кое-кто показательно покинул наши государственные территории, наши государственные границы”, – сказал президент.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Сессия Генеральной Ассамблеи ООН в 2021 году открылась 14 сентября, говорится на сайте ассамблеи. Общие дебаты ГА ООН проходят с 21-го по 27 сентября.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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